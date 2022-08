AUTO Marți, 02 August 2022, 07:36

Vlad Barza • HotNews.ro

​Mașinile diesel erau super-populare acum un deceniu, cota de piață depășea 50% în multe țări europene și se părea că cifrele vor crește în continuare. Nu a fost să fie: scandalul Dieselgate a fost urmat de multe interdicții, iar dieselul a dispărut din gama unor mărci. În articol puteți citi despre traseul declinului rapid al mașinilor pe motorină.

Diesel Foto: Waingro, Dreamstime.com

În UE circulă aproape 250 de milioane de mașini, iar 100 de milioane sunt diesel. La nivelul Uniunii circulă 29 de milioane de vehicule comerciale ușoare, peste 6 milioane medii și grele și 700.000 de autobuze. Ei bine, peste 92% dintre utilitare și autobuze sunt diesel.

În România dieselul are o pondere de 44% în parcul de autoturisme, în timp ce în Grecia are sub 9%, iar în Lituania, 69%. Dintre piețele mari, mașinile pe motorină au o pondere de peste 57% în Franța și Spania și de 31% în Germania.

La vehicule comerciale ușoare dieselul are 91% din piață, iar la medii și grele, peste 96%, dacă ne referim la întreaga Uniune. Peste 93% dintre autobuzele din UE sunt diesel, ponderea fiind de 99% în România.

Au fost ani grei pentru mașinile diesel și nu doar că s-a prăbușit cota de piață, dar motorina a ajuns să fie peste 9 lei, pentru ca în prezent să coste pe la 8,4 lei. Dieselul era „pe cai mari” acum 8 ani, dar în prezent se îndreaptă spre dispariție când este vorba de autoturisme.

Ponderea dieselului în piața europeană a mașinilor noi în ultimii 21 de ani

2001: 33%

2005: 44%

2009: 41%

2011: 47%

2015: 48%

2016: 46%

2017: 41%

2018: 34%

2019: 30%

2020: 26%

2021: 20%

2022: 17,3% după șase luni

2025: estimare: sub 10%

2030: estimare undeva pe la 1%

Pentru primul semestru din 2022, la mașinile diesel înmatriculate în UE scăderea a fost de 31%, de la 1,15 milioane, la 803.000, date pentru perioada ianuarie - iunie 2022. Piața franceză a scăzut cu 39%, cea belgiană cu 41%, iar cea italiană, cu 35%. În România a fost o scădere de 22%, iar în Cipru de 62% și în Danemarca, 56%.

Top 5 cele mai mari piețe europene pentru mașinile diesel noi în prima jumătate din 2022 - număr de înmatriculări

Germania 246.000 unități

Italia 137.000 unități

Franța 129.000 unități

Spania 71.000 unități

Marea Britanie 46.000 unități

Numărul de mașini diesel noi înmatriculate în ultimii 21 de ani în toată Europa

2001: 5,61 milioane

2004: 7,5 milioane

2007: 8,67 milioane

2009: 6,81 milioane

2011: 7,99 milioane

2015: 7,85 milioane

2018: 6,03 milioane

2020: 3,67 milioane

2021: 2,81 milioane

2025: estimare 1,74 milioane

Numărul de mașini noi diesel înmatriculate în România

2021: 19.206

2020: 33.834

2019: 43.363

2018: 53.228

2017: 53.755

Pentru prima jumătate din 2022 numărul total de mașini diesel noi înmatriculate în România a scăzut cu 22%, la sub 8.000 de unități.

După două decenii în care s-au vândut milioane de mașini diesel pe an nu este de mirare că 42% din parcul auto al UE este format din mașini diesel.

​Acum 7-8 ani se părea că nimic nu va opri ascensiunea mașinilor diesel și în mai multe țări europene reprezentau peste 60% din parcul auto. Lucrurile sunt cu totul diferite acum: tot mai multe mărci nu mai lansează versiuni pe motorină, în unele orașe aceste mașini nu mai au voie în centru și câțiva oficiali importanți spuneau că dieselul ”este pe moarte”.

În România dieselul a avut în 2014 56,5% din piața mașinilor noi si 53,5% în 2015, iar în 2019 și 2020 a scăzut la 26-27% La final de 2021 dieselul reprezenta 19% din piața mașinilor noi. În primele trei luni din 2022 ponderea a scăzut la 15% și estimările sunt că ne îndreptăm spre 10%.

La șase luni, ponderea a scăzut la 14,5, în iunie fiind de numai 12,1%, arată datele APIA. Cea mai mare cotă lunară a fost în februarie: 16,9%.

Românii scot la vânzare pe internet multe mașini diesel: pe Autovit.ro, spre exemplu, 68% dintre mașinile din anunțuri sunt diesel, dar numărul anunțurilor a mai scăzut.

Ce mărci au vândut cel mai bine mașini diesel? În 2022 top 5 este format din Dacia, Skoda, Volkswagen, Peugeot și BMW, arată datele APIA. Alte mărci care încă mai fac volume la vânzările de motorină sunt Audi, Ford, Mercedes-Benz, Renault și Volvo.

Față de anul trecut, vânzările de mașini diesel noi au scăzut cel mai mult în țară la mărcile BMW, Ford și Mercedes-Benz. A fost și o marcă în creștere: Peugeot.

Țări europene unde parcul auto are peste 60% mașini diesel: Lituania și Letonia

Țări europene unde parcul auto are peste 50% mașini diesel: Franța, Austria, Croația, Irlanda, Luxemburg, Portugalia, Spania

Țările europene cu cea mai mică pondere a dieselului la autoturisme: Grecia, Olanda, Finlanda.

Număr de mașini diesel noi înmatriculate în UE 2018-2021

2018: 5,4 milioane

2019: 4,65 milioane

2020: 2,77 milioane

2021: 1,9 milioane

Dieselul, presat în Europa la toate nivelurile după 2015

A trecut de ani buni vremea în care dieselul era lăudat ca fiind un „carburant curat” și studii aprofundate au arătat că în ciuda emisiilor de CO2 mai scăzute, a consumului mai redus și a cuplului forte, aceste mașini emit alți agenți poluanți în cantități mari, spre exemplu oxidul de azot care poate cauza probleme respiratorii grave.

Un studiu de acum câțiva ani al Organizației Mondiale a Sănătății a încadrat emisiile diesel în categoria substanțelor cancerigene. Alte studii au arătat că emisiile de oxizi de azot ale unor mașini diesel cu motoare mici sunt de câteva ori mai mari decât cele ale unor autobuze sau ale unor camioane.

Asociațiile de mediu acuză companiile auto că nu investesc suficient în tehnologie pentru ca emisiile de noxe ale diesel-urilor să fie mai mici. Companiile auto au fost catalogate ca fiind arogante de unele voci mai radicale.

Pe de altă parte, constructorii auto au spus ani de zile că mașinile pe motorină sunt "demonizate" pe nedrept, deși niciodată nu au fost mai ecologice. Aceste companii sunt supărate pentru că 15 ani au fost încurajate să investească în diesel, iar din 2015 li se tot spune că trebuie să schimbe totul.

În acest context sunt voci care spun că se insistă foarte mult pe mașinile electrice și că prea sunt „băgate pe gâtul consumatorilor”, deși sunt încă scumpe, autonomia este mică încă și modul în care sunt produse nu este prea ecologic. În cele mai multe țări europene mașinile full-electrice se vând cu subvenții de câteva mii de euro, fiindcă altfel ar fi extrem de scumpe.

Scandalul Volkswagen din 2015 a pus dieselul într-o lumină și mai proastă și a determinat în unele țări urgentarea măsurilor împotriva acestor mașini. Pentru posesorii de diesel-uri au apărut tot mai multe interdicții (spre exemplu nu mai au acces în centrul unor orașe dacă au mașini mai vechi pe motorină).

Franța, Marea Britanie, Olanda și Norvegia sunt țările europene cu cele mai radicale planuri de "curățare" a străzilor de diesel. Între 2030 și 2040 în mai multe țări europene vor mai putea fi înmatriculate DOAR mașini electrice, ceea ce va schimba mult peisajul pieței auto.

Zeci de modele noi NU mai au variante diesel.

Spre exemplu, în Regatul Unit numărul total de variante diesel de la toate mărcile s-a înjumătățit în cinci ani, cele mai mari scăderi procentuale fiind la mărcile Renault și Mini.

Tot în UK, numărul de mașini diesel noi vândute s-a înjumătățit în 2022, față de 2021, datele fiind pentru primul semestru. În Franța s-au înmatriculat cu peste 80.000 de mașini diesel mai puține decât în 2021, iar în Germania minusul este 68.000.

În 2015 pe piața germană peste jumătate dintre mașinile Fiat 500L vândute erau diesel, în timp ce în 2019 ponderea a scăzut la sub 8%, iar dacă în 2015 peste o treime dintre mașinile Audi A1 vândute erau pe motorină, acum ponderea este zero.

Sursa foto: Dreamstime.com