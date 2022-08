AUTO Miercuri, 10 August 2022, 11:36

Vlad Barza • HotNews.ro

Acum 20 de ani erau mult mai puține modele auto, electrice nu existau, SUV-urile aveau cote infime, iar Logan, Duster și Sandero nu existau pe piață. În România produceau mașini atât cei de la Daewoo, cât și Aro, iar la modele de export erau la mare căutare mașini precum Dacia SupeRNova, Volkswagen Bora și Opel Vectra.

Masini Foto: Presse750, Dreamstime.com

La final de 2002 erau înmatriculate în țară 3,3 milioane de vehicule cu motor, acum sunt peste 9 milioane. Se vede acest lucru pe străzi, iar dacă privim fotografii făcute la începutul anilor 2000 putem vedea cât de goale erau atunci străzile, față de acum.

Vârsta parcului auto era de 16,9 ani în România la categoria autoturisme, în timp ce media UE este 11,8 ani. Luxemburg are cel mai nou parc auto, cu o medie de 6,7 ani, în Austria vârsta medie este 8,5 ani, iar în Irlanda, 8,6 ani, în timp ce în Danemarca este de sub 9 ani. În Germania și Belgia media este de sub 10 ani.

Cel mai bătrân parc auto este în Lituania (vârstă 17 ani), urmează România (16,9 ani), Estonia (16,7), Grecia (16,6 ani) Trebuie spus faptul că raportul din care am extras aceste cifre NU conține date despre Bulgaria.

Un lucru bun ține de faptul că România produce de peste șase ori mai multe mașini decât acum 22 de ani: în 2000 eram la sub 70.000, acum suntem la 420.000 (mașini Logan, Sandero, Duster și Puma).

Trebuie spus că acum două decenii nu începuse nebunia legată de „taxa auto” care avea să aducă schimbări, controverse, așteptări și supărări începând cu anul 2007.

În ianuarie 2007 Intra în vigoare „taxa de primă înmatriculare, iar în martie: CE deschidea procedura de infringement, motivând că taxa era discriminatorie pentru anumite tipuri de mașini. Au urmat zece ani cu mai multe schimbări, până la eliminarea taxei, la început de 2017.

Ce modele se vindeau cel mai bine în Europa în 2002 (nr unități)

Volkswagen Golf 596.000

Peugeot 206 522.000

Ford Focus 519.000

Renault Clio 501.000

Peugeot 307 442.000

Opel Astra 439.000

Opel Corsa 422.000

Fiat Punto 418.000

Cele mai vândute SUV-uri în 2002

Toyota RAV 4 88.000

Mercedes Clasa M 49.000

LandRover Freelander 48.000

BMW X5 39.000

Suzuki Vitara 35.000

Față de acum 20 de ani, pe piața auto europeană sunt la vânzare probabil de peste trei ori mai multe modele noi de mașini, iar fiindcă alegerea este mare și cifrele liderilor sunt mai mici. Spre exemplu, Volkswagen Golf a fost în 2021 pe primul loc, cu doar 205.000 de unități, nu cu aproape 600.000, ca în 2002.

Cât de mare era piața mașinilor noi în România (autoturisme)

1996: 96.000

1998: 115.580

2000: 66.000

2004: 145.120

2007: 315.000

2013: 58.000

2020: 125.000

2021: 119.000

(sursă date APIA)

Producția auto națională

2000: 64.000

2004: 98.000

2010: 324.000

2018: 476.000

2021: 420.000

(surse date DRPCIV, OICA; INS)

Importuri de mașini second-hand (nr unități)

1998: 62.000

1999: 22.500

2001: 31.000

2004: 58.000

2020: 381.000

2021: 395.000

(sursă date DRPCIV)

Opel era acum 20 de ani marca numărul unu la second-hand. De peste 15 ani Volkswagen este pe primul loc, iar cota Opel a tot scăzut.

În 2004, 60% dintre mașinile noi vândute în România erau produse în țară, anul trecut ponderea a fost de aproape un sfert.

Cele mai căutate modele produse în țară în 2001

Dacia SupeRNova, cu 22.186 unități vândute, urmată de Dacia Classic - 18.548 unități, Dacia pick-up - 11.226 unități și Daewoo Tico - 3.226 unități.

În 2004, Daewoo producea un număr record de 26.000 de mașini la Craiova, cel mai bun an din 1996 până atunci.

În 2004, cele mai căutate mașini noi din import erau Megane și Clio de la Renault, ambele cu peste 4.000 de unități, iar pe trei era Skoda Octavia, cu mai mult de 4.400. În top zece erau modele precum Skoda Fabia, Peugeot 206, Peugeot 307 și Opel Astra.

În 2004, 60% dintre mașinile noi vândute erau de clasa C, iar clasa B avea 13%. SUV-urile, care acum au 45% din piață, nu aveau decât 3% din piață.

Au crescut puternic vânzările de mașini noi din import, s-au deschis multe reprezentanțe auto și oamenii au cumpărat în număr mare modele precum Volkswagen Passat și Bora, Renault Megane, Skoda Octavia sau Opel Vectra.

În 2001 au fost aduse 31,000 de autoturisme noi din import, iar în 2004 s-a ajuns la peste 58.000. Spre comparație, în 2020 a fost aduse 381.000 de mașini SH din import, iar anul trecut, 395.000.

În 2003 dieselul avea puțin sub 25% din piața totală a mașinilor noi, în timp ce la mașini din import, peste jumătate erau diesel, cele mai multe fiind de la Renault, Skoda și Peugeot. Pe plan intern singurul model care avea și variantă diesel era Dacia Solenza.

Dieselul avea să atingă un maxim istoric în 2014, cu 56% din piața totală a mașinilor noi, iar în 2019 și 2020 a scăzut la 26-27% La final de 2021 dieselul reprezenta 19% din piața mașinilor noi. În primele trei luni din 2022 ponderea a scăzut la 15% și estimările sunt că ne îndreptăm spre 10%.

Sursa foto: Dreamstime.com