AUTO Vineri, 12 August 2022, 14:11

Vlad Barza • HotNews.ro

În orașul ungar Debrecen (Debrețin), la 90 km de Oradea, va începe în acest an construcția unei mega-fabrici de baterii pentru mașini electrice. Investiția totală va fi de 7,3 miliarde euro, iar primul client anunțat este Mercedes. Compania care investește este CATL din China.

Logo CATL Foto: Ralf Liebhold, Dreamstime.com

România nu a reușit să mai atragă un alt producător auto de când Ford a preluat fabrica de la Craiova, în 2007. Ungaria a atras atât Mercedes, cât și BMW, iar acum dă lovitura pe partea de baterii pentru mașini electrice.

CATL, care deține o uzină în Germania, va investi și în Ungaria, primul client va fi Mercedes, dar în apropiere, în Ungaria și Slovacia se găsesc uzine Stellantis și Volkswagen, astfel că sunt perspective de creștere. Din 2025 va produce mașini și BMW, deci bateriile vor fi binevenite.

CATL (Contemporary Amperex Technology Limited) a anunțat recent investiții de 3 miliarde dolari în China și va alege între SUA și Mexic pentru o investiție de 5 miliarde dolari.

Printre clienții CATL se numără și Tesla Motors. Datele arată că 34% dintre bateriile de pe mașinile electrice sunt produse de CATL. LG Energy are o cotă de 14%, BYD are 12%, iar Panasonic are 10%.

Debrecen a primit în vara lui 2018 undă verde pentru o mega-investiție de un miliard de euro de la BMW. Au fost multe întârzieri, construcția a început abia în acest an, iar primele mașini electrice vor fi produse în 2025. Capacitatea uzinei va fi de 150.000 de mașini/an.

Surse: Reuters, Automotive News, Bloomberg

Sursa foto: Dreamstime.com