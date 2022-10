AUTO Marți, 18 Octombrie 2022, 11:18

Vlad Barza • HotNews.ro

​În septembrie, piața auto europeană a fost pe plus, dar la nouă luni, vânzările de mașini noi sunt cu 10% mai mici față de perioada similară din 2021. Unele mărci au crescut puternic, pe o piață în scădere, iar altele au și declin de peste 40%. Timpii de așteptare la mașinile noi sunt foarte mari, depășind un an chiar și la unele modele de volum.

Masini Foto: Cateyeperspective | Dreamstime.com

Datele ACEA arată că în UE s-au vândut în primele nouă luni din an 6,78 milioane de mașini noi, față de 7,5 milioane în perioada ianuarie - septembrie.

Grupul Volkswagen are 25,1% din piață, iar Stellantis, 20,3%. Renault Group are 10,5%, iar Hyundai-Kia are 9,6%.

La capitolul mărci, cel mai bine stă Volkswagen, cu 10,9% din piață, urmată de Toyota, cu 6,9% din piață și de Peugeot, cu 6,2%.

Cum au evoluat înmatriculările față de 2021? Câteva mărci de volum au avut scăderi mai dure decât media pieței: Volkswagen (-15,9%), Seat (-19,7%) Fiat (-21,9%), Renault (-18,5%).

Cea mai mare scădere a fost la smart (-41%) și la Jeep (-26%). Scăderi mai mari de 20% au fost la brand-uri precum Volvo, Mazda, Lexus și Jaguar.

Mult mai puține au fost mărcile pe plus la nouă luni. Dacia a crescut cu 14,3%, până la 321.000 de mașini. Dacia a ajuns la cotă record de 4,7% în UE, fiind la doar un punct procentual de Renault (5,7%).

Kia a urcat cu 9%, continuând evoluția foarte bună din ultimii ani, iar Toyota a urcat cu 2,9%.

O serie de mărci cu volume mai mici au avut creșteri de peste 10%: Porsche, DS și Alfa Romeo.

Sursa foto: Dreamstime.com