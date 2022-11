AUTO Miercuri, 09 Noiembrie 2022, 07:46

Vlad Barza • HotNews.ro

​Geely este o companie chineză cunoscută în industrie pentru că a cumpărat Volvo și pentru că are un șef foarte influent și bogat. Renault a înființat împreună cu Geely o companie care va dezvolta și produce motoare și cutii de viteză, iar această companie va avea legături și cu Dacia și cu România. Cine este Geely? Ce legături au fost și sunt între Dacia și China?

Model electric Geely Zeekr 001 Foto: Geely

Ce va face Renault împreună cu Geely

Renault a anunțat că a încheiat un acord-cadru pentru crearea unei companii mixte cu chinezii de la Geely, compania care va dezvolta și va produce tehnologii pentru motoare termice și hibride, dar și cutii de viteze.

Trebuie spus că NU există vreun indiciu cum că uzina de la Mioveni ar deveni subordonată noii entități cunoscută sub numele de Horse, așa că ar fi eronat să spunem că Dacia va ajunge „pe mâna chinezilor”.

Noua companie creată de Renault și Geely va deveni furnizor pentru multiple branduri la nivel mondial cu o gamă largă de motoare pe benzină, hibride și hibride plug-in iar printre cei opt clienți menționați se numără și Dacia. Este clar că va exista o colaborare cu Dacia și este de așteptat să fie tot mai strânsă, cu cât va trece timpul.

„La momentul lansării, se așteaptă ca noua companie să furnizeze soluții către mai mulți clienți industriali, inclusiv Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, dar și Nissan și Mitsubishi Motors Company. În viitor, parteneriatul ar putea oferi tehnologii de propulsie și altor mărci”, spunea grupul Renault.

Renault spune că noua companie, la care Geely va avea 50% din acțiuni, va opera în 17 uzine producătoare de motoare pe trei continente, cu un număr de aproximativ 19.000 de angajați în total. Va avea o capacitate de producție anuală combinată de peste 5 milioane de motoare cu ardere internă, hibride, plug-in hibride și cutii de viteze și va deveni furnizor pentru 130 de țări și teritorii. Cifra de afaceri pentru această companie este estimată la 15 miliarde euro în primul an.

Renault a făcut următoarea mențiune: În România, se intenționează ca entitatea specializată pe grupuri motopropulsoare să rămână în continuare Renault Mécanique Roumanie (RMR).

Renault și Geely aveau o colaborare în China (semnată în august 2021), pentru modele hibride și sunt asociate și în Coreea de Sud, fiindcă în luna mai Geely a cumpărat 34% din Renault Korean Motors. Uzina Samsung, deținută de Renault în Coreea de Sud, va produce din 2024 vehicule cu motor termic, pe arhitectură Volvo.

Legăturile dintre Dacia și China nu sunt noi

Dacia Spring, prima mașină electrică a mărcii, este produsă în China, dar există legături comerciale între Dacia și China de mult timp.

În 1993, când compania își pierduse multe din piețele de export, salvarea a venit de la un transport de 4.400 de mașini în China, cu plata la livrare, povestea în 2009 regretatul Constantin Stroe, un om care a contribuit mult la creșterea mărcii de la Mioveni. El spunea că au fost 17 zile de coșmar în care i-a fost frică să nu pățească ceva vaporul; cu un transport scump, dar neasigurat.

Geely și începuturile sale timide

Geely a luat ființă în 1986 și a început producând frigidere, iar câțiva ani mai târziu materiale decorative. În 1994 a început să producă motociclete, ajungând să fie una dintre cele mai importante companii chineze din domeniu. Producția auto a început abia în 1998 pornind de la modelul Charade al Daihatsu, marcă a Toyota specializată în producția de mașini de clasă mica.

Geely a lansat în China modele cu nume cel puțin interesante, precum Beauty Leopard sau Freedom Cruiser. În 2003 Geely a început să trimită mașini la export, iar în 2005 a devenit prima marcă din China ce expune la salonul auto de la Frankfurt. În 2006 Geely a expus în premieră și la Detroit, ceea ce arăta că avea ambiții globale.

Totuși, la fel ca alte companii chineze, nici Geely nu a stat departe de scandalurile legate de plagiat. În aprilie 2009, la salonul din Shanghai chinezii au adus modelul GE, o copie a celebrului Rolls Royce Phantom. Chinezii au spus că „reinventează modelul clasic" dar îl fac accesibil unui număr mai mare de oameni, fiindcă ar costa circa 30.000 de lire.

Marca Geely se lansase oficial și în România în aprilie 2007, cu două berline: CK, cu preturi de la 7.730 euro, TVA inclus și MK, de la circa 10.400 euro. Ambele aveau atunci motoare Euro 3.

Geely va reveni în acest an în UE, dar nu a avut niciodată vânzări mari, cifrele oficiale pentru UE indicând că în niciun an nu a vândut mai mult de 400 de mașini sub marca proprie.

Geely și intrarea ei în „liga mare” datorită lui Li Shufu

Geely a devenit celebră peste tot în lume în martie 2010, când a cumpărat marca Volvo, la care deține acum 82% din acțiuni. Volvo era pe atunci parte a Ford și nu se găsea într-o situație financiară bună. Volvo a crescut mult sub „umbrela” Volvo, a avut buget de investiții și are un plan ambițios de electrificare. Tot cu banii de la Geely a fost dezvoltată marca Polestar, creată în 2017, marcă ce a primit recent 1,6 miliarde dolari finanțare de la cei mai importanți doi acționari ai săi.

În 2017, Geely a preluat controlul mărcii Lotus, brand cu producție mică, dar cu notorietate mare. Chinezii au promis că vor lansa un SUV electric și că vor crește mult producția anuală.

În 2018, șeful Geely, Li Shufu, a mai dat o lovitură, preluând 9,6% din acțiunile Mercedes-Benz Group AG, printr-o companie numită Tenaciou3 Prospect Investment Limited. Mercedes și Geely au creat în 2020 și un joint-venture pentru dezvoltarea pe mai departe a unor modele marca Smart care vor fi produse în China.

În septembrie 2022, Li Shufu a preluat 7,6% din acțiunile Aston Martin și ar vrea și mai mult, dar alți acționari se opun. El a intrat în acționariatul Terrafugia, companie care de mai bine de un deceniu construiește prototipuri de „mașini zburătoare”.

Li Shufu are, conform Forbes, o avere estimată la 17,5 miliarde dolari, fiind pe locul 62 în topul mondial al miliardarilor. Are 59 de ani și a declarat că în copilărie era atât de sărac, încât singurele jucării pe care le avea erau mașinile făcute din nisip.

În 2021, Geely Holding a vândut peste 2,2 milioane de vehicule în întreaga lume, dintre care 698.693 de către Volvo Cars și 1.328.029 de către entitatea cotată de Geely Auto Group la bursa din Hong Kong. Geely Holding are peste 120.000 de angajați.

De ce Nissan nu este fericită că Geely vine la „masa” Renault

Discuțiile dintre Renault și Geely ar fi fost probabil mai simple dacă nu ar fi existat îngrijorările celor de la Nissan.

Presa internațională a scris în ultimele săptămâni că Nissan, colega de alianță a Renault, este nemulțumită de faptul că francezii vor avea colaborare strânsă cu Geely. Teama este legată de faptul că tehnologie Nissan ar putea ajunge la chinezi și problema transferului de tehnologie este una spinoasă.

Nissan vrea să fie sigură că tehnologia sa este protejată și vrea garanții serioase în acest sens. Între Nissan și Renault existau deja neînțelegeri privind modul în care să fie tratată proprietatea intelectuală.

Problema Geely a stat și în calea discuțiilor despre viitorul alianței Renault - Nissan, iar șeful Renault, Luca de Meo, nu a dorit să răspundă la întrebări despre viitorul alianței la conferința de marți, spunând că o va face când va fi organizată o conferință și cu șefii Nissan.

Renault are o participație de 43% la Nissan, în timp ce Nissan are 15% din Renault. Mai multe publicații internaționale au scris că va scădea participația Renault în cadrul Nissan, poate chiar spre 15%.

Scandalul Carlos Ghosn a „zguduit” alianța în care șefii Nissan spuneau că marca este insuficient de bine reprezentată, deși avea producție auto mai mare decât Renault.

Relațiile și-au revenit în ultimii ani, dar șefii Renault vor ca Nissan să devină acționar la divizia de mașini electrice Ampere, creată acum, ca parte a amplei reorganizări.

Surse: Reuters, La Tribune. Le Figaro, Financial Times, Automotive News