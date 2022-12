AUTO Vineri, 02 Decembrie 2022, 10:24

Vlad Barza • HotNews.ro

Tesla Motors a livrat primele camioane electrice Semi către primul său client: PepsiCo. Elon Musk a prezentat camionul în 2017 și promitea atunci că primele livrări vor fi în 2019. Tesla spune că Semi are autonomie de 800 km.

Tesla Semi Foto: Captura YouTube

Tesla Motors a organizat un eveniment la fabrica din Nevada pentru a livra primele camioane Semi. Compania nu a dat informații despre prețul camionului, dar în 2017 spunea că varianta cu 500 km autonomie va costa de la 150.000 dolari, iar cea cu 800 km, 180.000 dolari. De atunci, prețurile automobilelor au crescut mult.

Musk a spus că Semi este mult mai puternic decât un camion diesel și că poate accelera de la 0, la 100 km/h în 20 de secunde. O altă promisiune este că bateria lui Semi poate fi încărcată la 70% din capacitate în 30 de minute la o stație rapidă.

Așa cum era de așteptat, Musk a elogiat camionul Semi, descriindu-l ca fiind „dat naibii”: „the most badass rig on the road”. Estimarea este că vor fi produse 100 de unități în acest an, iar obiectivul este ca în 2024 să fie produse 50.000 de unități, deși este greu de crezut că este realizabil.

Cei de la Tesla spun că Semi a dus la bun sfârșit un test în care autonomia a depășit 800 km cu o greutate totală de 36 tone care includea greutatea camionului, dar și încărcătura.

Foarte mulți sunt sceptici că vor avea succes camioanele electrice, date fiind costurile de achiziție și nevoia de a le încărca des.

Anul acesta acțiunile Tesla au scăzut cu 45%, iar compania a pierdut 500 miliarde dolari capitalizare de piață, până la o valoare de 615 miliarde dolari.

Surse: Reuters, The Verge