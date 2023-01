AUTO Vineri, 13 Ianuarie 2023, 10:37

Vlad Barza

În 2022 piața mașinilor noi a crescut cu 7%, iar anul a fost primul în care s-au vândut peste 10.000 de mașini electrice în țară. Logan a fost cel mai vândut model auto, Hyundai Tucson a fost cel mai căutat model al unei mărci străine, iar Spring a fost numărul unu la mașini electrice, arată datele APIA.

Piața mașinilor noi a crescut cu 6,8%, până spre 128.000 de mașini. Dacia Logan a fost cel mai căutat model, cu 11.402 unități, iar Duster și-a găsit peste 10.100 de clienți. Sandero a fost pe trei, Spring pe patru, iar Hyundai Tucson, pe cinci, cu peste 3.000 de unități vândute.

Și Ford Puma, model produs la Craiova, și-a găsit peste 3.000 de clienți, iar top 10 a fost completat de Toyota Corolla, Dacia Jogger, Skoda Octavia și Renault Clio. Cele zece modele au, împreună, peste 40% din piață. Față de 2021, vânzările Logan au scăzut cu 14%, cele ale Duster au urcat cu 12%, la Ford Puma a fost o scădere de 3%, iar la Renault Clio, de 18%.

SUV-urile au ajuns să aibă 42,7% din piață, clasa C are cam 26%, iar clasa B, aproximativ 18,8%. SUV-urile au avut încă un an bun, crescând cu 9% la volume de vânzări.

Mașinile pe benzină au, în total 64,5% din piață, apropiat de situația din 2021. La diesel a continuat scăderea, de la o cotă de 18,8% în 2021, la 13,8% anul trecut. În luna decembrie cota dieselului a ajuns la 12,1%.

Dacia a vândut cele mai multe modele diesel, peste 5.700, urmată de Skoda (cu peste 2.500), Volkswagen (peste 1.500) și BMW (1.216 mașini). Alte mărci care mai contează la mașinile pe motorină sunt Peugeot, Audi, Ford, Mercedes și Renault.

La full-electrice 2022 a adus un record total de 11.611 unități (creștere de 83%), dintre care 6.830 au fost Dacia Spring. Tesla a terminat cu 1.020 de mașini, Volkswagen cu 895 și Hyundai, cu 503.

Tesla Model 3 s-a vândut în 759 de exemplare, Volkswagen e-Up! a terminat cu 514 unități, Hyundai Kona electric a avut 365, iar Renault Zoe și-a găsit 269 de clienți.

