AUTO Luni, 16 Ianuarie 2023, 10:10

Adrian Mitrea • 0-100.ro

0

​Merită Jogger HYBRID 140, din perspectiva costurilor? E o întrebare legitimă, iar în acest articol am calculat după câți kilometri se amortizează diferența de preț față de varianta pe benzină (non hibridă). Pe scurt, Dacia Jogger HYBRID 140 are mai degrabă alte avantaje, nu costul.

Dacia Jogger Hybrid 140 Foto: Dacia

Pentru calculele din acest articol am luat datele disponibile pe site-ul Dacia.

Dacia Jogger HYBRID 140 are un consum mediu maximal omologat WLTP de 4,9 l/100 km. 4,9 litri de benzină x 7 Lei litrul = 34,3 Lei. Așadar, versiunea hibridă rulează cu un cost de 34,3 Lei pentru 100 km parcurși.

Dacia Jogger TCe 110 Dacia Jogger TCe 110 are un consum mediu maximal omologat WLTP de 5,7 l/100 km. 5,7 litri de benzină x 7 Lei litrul = 39,9 Lei. Deci versiunea pe benzină (non hibrid) rulează cu un cost de 39,9 Lei pentru 100 km parcurși.

Citește articolul complet pe 0-100.ro