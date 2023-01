AUTO Marți, 17 Ianuarie 2023, 16:01

Vlad Barza

​În UE circulă aproximativ 250 de milioane de mașini și mai mult de jumătate sunt pe benzină. Cum stă România? Ce țări au cea mai mare pondere la diesel și câte mașini sunt în diverse țări la 1.000 de locuitori.

Masini Foto: A Taoutaou, Dreamstime.com

În UE erau 249 de milioane de mașini la final de 2021, parcul auto total crescând cu 3 milioane în ultimul an și cu 15 milioane în ultimii patru ani. Incluzând și vehiculele comerciale și autobuzele, parcul motorizat din UE este de 286 milioane de vehicule, arată un raport al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

În România s-a trecut anul trecut de pragul de 9 milioane de vehicule, iar parcul auto a crescut cu peste 2 milioane de mașini în ultimii cinci ani.

Germania are cel mai mare parc auto: 48 de milioane (creștere de 2 milioane de mașini în patru ani). În Italia circulă 39,8 milioane de mașini, iar în Franța, 38,7 milioane. În Spania și Polonia sunt 25 de milioane de mașini.

În UE, 51,1% dintre mașinile aflate în circulație sunt pe benzină, 41,9% sunt diesel și 0,8% sunt full-electrice. În România dieselul avea un ușor avans față de benzină: 49,5% vs 48,7%.

Grecia este țara unde benzina are cea mai mare cotă din parcul auto total: 90,1%, iar în Olanda, ponderea este de 79,5%. În Lituania benzina avea 25%, iar în Irlanda, 36%. În Germania, dieselul are 30% din parcul auto, în Franța are 55%, iar în Italia, 43%.

Numărul total de vehicule comerciale ușoare din UE este de 29,5 milioane, cu 2,4 milioane mai mare decât acum cinci ani. În România sunt 750.000.

La vehicule comerciale medii și grele totalul din UE este de 6,4 milioane, iar numărul de autobuze este de 714.000, dintre care 126.000 sunt în Polonia.

Gradul de motorizare, adică raportul dintre autoturisme și numărul de locuitori, este de 567 veh/1.000 loc în UE. România este încă sub medie, cu 396 veh/1.000 loc, dar cum stau alte țări? Polonia (684), Luxemburg (698), Germania (584), Italia (672), Spania (535), mai arată raportul ACEA.

Sursa foto: Dreamstime.com