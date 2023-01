AUTO Marți, 31 Ianuarie 2023, 20:01

Adrian Mitrea • 0-100.ro

​Rabla Plus 2023: prag de 75.000 Euro ca mașinile electrice să fie eligibile – aceasta este una dintre cele mai importante modificări față de anii anteriori. Suma de 75.000 Euro stabilită ca plafon este, atenție (!), cu tot cu TVA. Asta înseamnă că multe dintre mașinile electrice cu preț mediu spre mare vor fi excluse din Rabla Plus. O altă modificare importantă ține de posibilitatea creșterii primei de casare, dar și de creșterea bugetului total anual pentru Rabla Plus.

Mercedes EQS Foto: Mercedes Benz

Stabilirea pragului de 75.000 Euro cu tot cu TVA pentru eligibilitatea unei mașini electrice prin Rabla Plus s-a făcut într-un timp destul de scurt, au declarat pentru 0-100.ro reprezentanți ai importatorilor și dealerilor auto din România.

Informația despre pragul de 75.000 Euro a fost confirmată, pentru 0-100.ro, și de surse din Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM): „Așa e, vom avea prag la 75.000 Euro cu tot cu TVA. Unii dealeri ar vrea să-l mutăm la 100.000 Euro, dar nu cred că va fi cazul…”.

