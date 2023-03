AUTO Duminică, 19 Martie 2023, 13:23

Vlad Barza • HotNews.ro

SUV-urile aveau doar 3% din piața mașinilor noi în România acum 20 de ani și au ajuns la o cotă de 43% anul trecut. Au apărut SUV-uri mici de oraș, dar și unele uriașe, de peste 200.000 de euro. Au fost lansate multe feluri și vânzările au tot crescut. De ce SUV-urile au așa de mare succes? De ce la plac și românilor așa de mult „gipanele”?

SUV-uri Foto: Dan Rențea, Dreamstime.com

De la 10% la 40% în zece ani

În multe țări ale Europei SUV-urile au ajuns în zece ani să aibă peste 40% din piață, față de sub 10% în 2011. Psihologii explică asta și prin poziția înaltă de condus care dă un sentiment de protecție și o senzație de securitate într-o lume tot mai plină de pericole. Și de latura psihologică au ținut cont constructorii auto când au decis să lanseze SUV-uri de toate dimensiunile, mașini la care marja de profit este mai mare decât la alte modele.

În lume s-au vândut peste 35 de milioane de SUV-uri anul trecut, cele mai vândute modele fiind Toyota RAV4, Tesla Model Y, Honda CR-V, Hyundai Tucson și Kia Sportage.

SUV-urile aveau doar 3% din piața românească în 2004 și sub 10% în 2009, înainte de lansarea Duster. În 2011, SUV-urile aveau cam 15% din piață, iar cele mai vândute modele erau acum 12 ani Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Hyundai ix35, Mitsubishi ASX și Ford Kuga.

SUV-urile au ajuns la o cotă de 26% pe piața mașinilor noi în 2017, la 38% în 2020 și la 43% anul trecut. Duster a fost cel mai căutat model, cu peste 10.000 de mașini, iar Ford Puma, fabricat la Craiova, a fost al treilea cel mai vândut SUV, la mică distanță de locul doi, Hyundai Tucson.

Previziunea APIA pentru 2023 indică o cotă de 44% pentru segmentul SUV.

SUV-urile au depășit clasa C în 2020. În 2017, clasa C avea 42% din piață, iar anul trecut avea doar 26%.

Câte SUV-uri noi au cumpărat românii în ultimii șase ani

2017: 34.600

2018: 50.700

2019: 56.000

2020: 47.200

2021: 53.200

2022: 54.600

Estimarea APIA pentru 2023: 61.790.

Două dintre cele mai vândute SUV-uri din Europa sunt produse în România: Duster și Puma.

Cele mai scumpe SUV-uri costă și peste 200.000 de euro

În topul celor mai vândute mașini noi din Europa anul trecut, zece locuri dintre primele 20 au fost ocupate de SUV-uri, cel mai bine stând Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson și Dacia Duster. Acum un deceniu, cel mult 4-5 SUV-uri erau în top 20.

În ianuarie 2023, Volkswagen T-Roc (ce are și versiune cabrio) a fost al doilea cel mai vândut model auto în Europa, Duster a fost pe șase și Volkswagen Tiguan a fost pe 10.

Segmentul a crescut datorită cifrelor mari de vânzări ale unor modele mici și medii, precum Renault Captur, Dacia Duster, Ford Puma, Peugeot 2008, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Opel Mokka sau BMW X1.

Dacă acum 20 de ani doar câteva mărci aveau SUV-uri în gamă, mai ales cele americane, germane și japoneze, acum toate mărcile au, unele având și 4-5 modele. Porsche vindea sub 20.000 de mașini pe an în Europa înainte să lanseze Cayenne, iar acum are două SUV-uri și vinde 75.000 de mașini/an.

SUV-urile, mai scumpe fiind, au adus venituri și profit mai mari companiilor auto.

Când Porsche a anunțat că va lansa un SUV, mulți fani ai mărcii au rămas uimiți și au spus că imaginea brand-ului va fi „șifonată” și că va fi un dezastru. Dar Cayenne, pentru că a fost un model cu design pe placul clienților și cu motor puternic, a fost un „hit”.

Acum 15 ani, directori de la Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce și Bentley spuneau un „NU!” convins dacă erau întrebați: Aveți planuri să lansați un SUV? La fel spuneau și dacă erau întrebați despre o mașină electrică. Acum, aceste mărci nu-și pot imagina viitorul fără SUV-uri și fără mașini electrice.

Cele mai scumpe SUV-uri de pe piață costă peste 200.000 de euro (Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus), iar cele mai ieftine sunt sub 20.000 de euro. Toate mărcile au văzut că la SUV-uri marja de profit este mai mare și avansul extraordinar al SUV-urilor a făcut să scadă mai ales segmentul monovolum, care era la modă în anii 90, mai ales în Europa de Vest. SUV-urile au luat mult din cota de piață a berlinelor și break-urilor. A mers bine mai ales segmentul SUV-urilor mici și compacte de oraș.

Când Renault a preluat uzina Dacia, nimeni nu ar fi crezut că va exista un SUV Dacia și că va ajunge să se vândă în peste 200.000 de unități pe an. Că Dacia va lansa un SUV a fost confirmat în 2006 de celebrul Carlos Ghosn, fost șef al Renault-Nissan, iar mașina era lansată patru ani mai târziu.

Datele cabinetului de cercetare AlixPartners indică faptul că pentru producătorii auto un SUV este, în medie, cu 20% mai rentabil decât o berlină, iar SUV-urile, prin marja lor mai mare de profit, au devenit o sursă esențială pentru finanțarea tranziției către mașina electrică, tranziție care a pornit și se va accelera după 2025. mai ales că mai multe mărci au spus că nu vor mai vinde în Europa decât mașini full-electrice.

Segmentul care a crescut cel mai mult este al SUV-urilor electrice cu autonomie undeva între 250 și 350 km, cu modele precum Hyundai Kona electric, Volkswagen ID4, Skoda Enyaq, Peugeot e-2008, Nissan Ariya sau Kia EV6.

Al doilea cel mai vândut SUV din lume este un model electric - Tesla Model Y, acest model fiind și pe primul loc în topul mașinilor electrice din Europa, cu 137.000 de unități în 2022.

De ce românilor le plac mult SUV-urile

Românilor le plac SUV-urile fiindcă vor să impresioneze, să epateze. Există mulți șoferi (și nu doar în România) care cred că un SUV te scoate din mulțime, îți „lipește o etichetă” de om puternic.

SUV-urile îți dau senzația de siguranță. Cele mai mari par impenetrabile, înalte, bine făcute, au aspect de fortărețe care pot proteja ocupanții. La ciocniri la viteză mică SUV-ul scapă bine, celălalt vehicul iese mai „șifonat”. Însă ar fi greșit să credem că SUV-ul e o mașină impenetrabilă.

Unele sunt bune pe off-road. Adevăratele mașini de teren sunt gândite să atace pante serioase, pe ploaie noroi sau zăpadă. La partide de vânătoare, la ieșiri prin păduri sau pe drumuri forestiere dificile, aceste masini au din construcție un avantaj sesizabil față de alte modele. Puține dintre SUV-urile cumpărate ajung pe drumuri de off-road.

Trebuie spus că un rol important în succesul SUV-urilor îl au femeile, studii din diverse țări arătând că avea pondere importantă clientela feminină în vânzările unor modele mici și compacte. Și marketing-ul dealerilor auto insistă pe ideea de siguranță, de poziție înaltă de condus, de vizibilitate mai bună, de spațiu pentru bagaje și pentru scaune de copii. Au apărut și modele cu culori ce ies în evidență, cum ar fi portocaliu sau turcoaz.

Un SUV este, în general, o mașină spațioasă și pentru tot mai mulți oameni a devenit mașină de familie și de concedii. Față de MPV-uri, SUV-urile au design mai interesant.

Într-adevăr, multe modele SUV au design atractiv, nu mai sunt demult simple cutii colțuroase din metal. Au apărut SUV-uri cu aspect de coupe, formele curbate sunt în trend, s-au impus în piață și crossover-ele, despre care producătorii spuneau că „îmbină capacitățile de SUV cu confortul unei berline”.

Sunt tineri care consideră că SUV-ul este „cool” în timp ce berlina sau break-ul sunt mașini ce nu se mai regăsesc în „trend”.

SUV-urile nu mai consumă ca pe vremuri. O consecință a diversificării ofertelor de SUV-uri a fost si apariția unor modele care consuma puțin și viitorul aparține SUV-urilor electrice, dar trebuie să scadă mult prețul bateriei

SUV nu mai este mereu egal cu o mașină ce consumă enorm, dar per total SUV-urile consumă și poluează mai mult decât alte tipuri de mașini mici și compacte..

Sunt orașe europene în care ecologiștii protestează și spun că SUV-urile sufocă mediul urban și că trebuie să apară interdicții.

Revista franceză L’Argus estima că din 1960 și până în prezent, lungimea mașinilor de pe șosele a crescut în medie cu 25 cm, înălțimea a crescut cu 10 cm, iar greutatea cu aproape jumătate de tonă, de la 800, la 1.200 kg. Se cumpără mașini mai mari, mai spațioase și mai grele.

ChatGPT și SUV-urile

La final l-am întrebat și pe ChatGPT de ce SUV-urile sunt așa de populare. De remarcat în răspunsuri că a preluat fraze din comunicatele de presă, folosind epitete de acolo, Per total a răspuns la obiect.

ChatGPT, de ce SUV-urile se vând așa de bine?

ChatGPT: SUV-urile (Sports Utility Vehicles) sunt populare datorită combinației lor de caracteristici care oferă o experiență de conducere plăcută și o funcționalitate utilă pentru o varietate de activități. Iată câteva dintre motivele pentru care SUV-urile se vând atât de bine:

1. Spațiu și utilitate: SUV-urile oferă mai mult spațiu pentru pasageri și marfă decât alte tipuri de mașini, ceea ce le face atractive pentru familiile cu copii, precum și pentru persoanele care au nevoie de spațiu suplimentar pentru activități precum camping, plajă sau sporturi în aer liber.

2. Performanță: SUV-urile sunt construite pentru a se descurca bine pe o varietate de terenuri și condiții de drum, oferind o experiență mai plăcută de conducere în comparație cu alte mașini, cum ar fi sedanurile sau hatchback-urile.

3. Siguranță: Datorită dimensiunii lor mai mari și a șasiului robust, SUV-urile sunt considerate a fi mai sigure în caz de accident decât alte tipuri de mașini.

4. Imaginile și statusul: De-a lungul timpului, SUV-urile au devenit asociate cu o anumită imagine de lux și stil, ceea ce poate face aceste mașini mai atractive pentru anumite persoane care caută să-și afișeze statutul social.

5. Flexibilitate: Multe SUV-uri au și caracteristici 4x4, ceea ce le face ideale pentru conducerea off-road sau pentru alte activități care necesită capacitatea de a se descurca bine în condiții dificile de teren.

În concluzie, SUV-urile sunt populare pentru o varietate de motive, inclusiv pentru spațiul și utilitatea lor, performanță, siguranță și flexibilitate, dar și pentru imaginea și statusul asociate cu acestea.

Sursa foto: Dreamstime.com