Emisiile per capita au crescut, în România, între anii 2010 şi 2021, iar aproximativ 67% dintre acestea proveneau de la automobile, conform datelor prezentate, miercuri, într-un workshop de specialitate, de către Mihai Stoica, director executiv al Asociaţiei 2Celsius, relatează Agerpres.

Trafic in Bucuresti Foto: Icv / Alamy / Profimedia Images

„Putem observa că gradul de mobilitate în România s-a dublat între anii 2000 şi 2019 şi în continuare are o tendinţă de creştere. În acelaşi timp, România are cele mai mici emisii per capita dintre ţările analizate, Lituania avându-le pe cele mai multe. În acelaşi timp, intensitatea emisiilor tuturor modelelor de transport agregate se situează în jurul valorii de 96 grame de dioxid de carbon pe persoană/kilometru, în România”, a explicat Stoica.

El a adăugat că ponderea automobilelor în mixul de transport a rămas constantă între 2000 şi 2019, iar ponderea de emisii a crescut uşor.

„Foarte interesant de observat este că gradul de utilizare al trenurilor a scăzut foarte mult între anii 2000 şi 2021 şi am putea observa că majoritatea pasagerilor s-a orientat de la tren către maşina personală”, a declarat Stoica.

Potrivit statisticii prezentate de către reprezentantul 2Celsius, România este ţara cu al doilea cel mai vechi parc auto din Europa, vârsta medie a automobilelor fiind de 16,9 ani.

În viziunea specialistului, lipsa măsurilor de descurajare a înregistrării maşinilor vechi a creat o situaţie în care România importă, în medie, din 2017 când a fost eliminată taxa auto, peste 400.000 de maşini second-hand, anual. Dintre acestea, multe sunt cu motorizări diesel vechi, „o consecinţă a introducerii de restricţii pentru automobilele diesel în multe oraşe europene post-diesel gate”.

Cât de vechi sunt mașinile din România

„Este de menţionat că România are al doilea cel mai vechi parc auto după Lituania, în Europa, cu vârstă medie a automobilelor de 16,9 ani. Asta la nivelul anului 2022. Aceasta a crescut puţin în ultimii ani. Ultima dată când verificasem, vechimea parcului auto era undeva la nivelul la 16,5 ani. Asta înseamnă că programe precum "Rabla", care şi-a propus de-a lungul timpului o reînnoire a parcului auto, nu au funcţionat fără măsuri-suport”, a spus Mihai Stoica.

Analiza de piaţă arată că peste două treimi (67%) dintre emisiile din transport de pasageri proveneau, în 2021, de la automobile.

„În România, politicile sau măsurile fiscale care să descurajeze călătoriile cu maşina personală sunt subutilizate”, este de părere Stoica.

2Celsius este o organizaţie ne, guvernamentală înfiinţată în anul 2010 cu scopul de a influenţa politicile privind schimbările climatice la nivel naţional şi european. Asociaţia este membră a organizaţiilor internaţionale European Environmental Bureau, Climate Action Network Europe şi ai Federaţiei Europene pentru Transport şi Mediu (T&E).

Comentariile lui Stoica vin la doar o zi după ce la Cluj-Napoca a început primul proces pe climă din România, deschis de Asociaţia Declic și susţinut de alte organizaţii de mediu.