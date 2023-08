AUTO Joi, 10 August 2023, 11:24

Germania este țara europeană cu cele mai multe uzine care produc autoturisme, motoare și baterii, în timp ce Rusia are cele mai multe uzine de autobuze și de camioane. Câte uzine auto mari sunt în Europa? Ce țări stau cel mai bine? Cum se plasează România.

Motor auto Foto: Shutterstock

ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile) a publicat o analiză cu numărul total de fabrici auto ce produc automobile, vehicule comerciale, autobuze, motoare și baterii pentru mașini în Europa.

Pe continent sunt peste 300 de fabrici, cele mai multe fiind în Germania (54), Marea Britanie (36), Rusia (32), Franța (31 de fabrici), Italia (23), Polonia (19). România are șase fabrici la capitolele menționate.

Datele NU cuprind diversele uzine de componente care sunt de ordinul miilor în Europa.

Ce țări au cele mai multe uzine care produc autoturisme? Germania are 24 de uzine, Marea Britanie are 19, Rusia are 13, iar Franța, 12 uzine. România are cele două uzine mari: Dacia și Ford.

La capitolul uzine de motoare, atât pentru mașini convenționale, cât și electrice, Germania are 14, Marea Britanie are 8, iar Italia și Polonia au câte șapte fabrici de motoare.

La autobuze, Rusia are nouă fabrici, iar Turcia și Franța au câte șapte.

Germania este numărul unu la producția de VAN-uri, cu zece fabrici, Turcia are șapte unități de producție, iar Rusia are șase. Rusia are cele mai multe uzine de camioane, nouă, iar Turcia are cinci.

La capitolul baterii pentru mașini, Germania are 12 fabrici, Franța are cinci, iar în Spania sunt trei.