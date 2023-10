AUTO Duminică, 22 Octombrie 2023, 18:13

6

Chinezii promit mult când este vorba despre mașini electrice și au și ambiții mari, dar și avantaje fantastice de cost, fiindcă produc bateriile, iar companiile au fost ajutate de stat. Mai multe mărci chineze au planuri mari pentru Europa, dar cea mai cunoscută se numește BYD și a pornit o adevărată „ofensivă”, sperând să ajungă să vândă anual sute de mii de mașini pe continent. De ce este BYD diferită față de alte companii chineze? De ce are chiar șanse de creștere?

BYD Seal Foto: Augst / Eibner-Pressefoto / imago stock&people / Profimedia

Un coșmar pentru Tesla? Nu chiar...

În august, la Shenzen, directorul unei companii auto denumite BYD a ținut un discurs care celebra producția a cinci milioane de mașini electrice. Wang Chuanfu, șeful companiei, a povestit despre cum BYD a trecut de la producția de baterii, la cea de mașini, dând ca exemplu că au trecut 13 ani pentru producția primului milion de mașini, apoi următoarele două milioane au fost produse în 18 luni, iar următoarele două milioane, în numai nouă luni. Un progres uimitor, dar care poate fi explicat printr-un parcurs în condiții excepționale.

BYD a vândut 431.000 de mașini electrice trimestrul trecut, în timp ce Tesla a vândut cu 4.000 mai multe. Pentru întreg anul, ambele companii ar putea vinde undeva în jurul a 1,8 milioane de mașini. O mare diferență ține de faptul că BYD are, per total, mașini mult mai ieftine în gamă, cu prețuri între 30.000 și 72.000 de euro.

BYD este o companie mamut, având peste 630.000 de angajați, conform propriilor date.

BYD a fost înființată în 1995 și producea baterii mici pentru telefoane mobile și alte aparate, dar și-a diversificat mult activitatea. La început, micuța companie copia design-uri Sony și Sanyo. Numele BYD ar însemna „Build Your Dreams”, dar Wang glumea că însemna și „Bring Your Dollars”, aluzie la investitorii care trebuiau convinși să vină cu bani.

În 2010, șefii companiei declarau că prin 2025 și-ar dori ca BYD să fie numărul unu mondial la numărul de mașini produse. Era o exagerare grosieră, dar BYD nu s-a desființat (nici nu a decăzut), precum multe alte companii chineze, ci este pe calea de a intra în top 10 companii auto mondiale, cu un total de 3,6 milioane de mașini vândute în acest an.

Doi oameni sunt cei care au dus BYD atât de departe: o doamnă pe nume Stella Li (53 de ani), căreia i se spune „Ms Outside”, pentru că a promovat mult compania față de investitori, convingându-l și pe Warren Buffett că BYD are viitor. Soțul Stellei Li este Wang Chuanfu, are 57 de ani și i se spune „Mr Inside”, fiind expert în ingineria bateriilor și fiind extrem de priceput la reducerea costurilor.

BYD a copiat modele Toyota la începuturile sale în industria auto, dar a redus costurile atât de mult și de eficient, încât șefi de la Toyota au venit să afle cum au reușit să facă asta. BYD, precum multe alte companii chineze, a crescut și fiindcă autoritățile din China au oferit subvenții generoase, iar instituțiile de stat au cumpărat flote auto mari.

De doi-trei ani BYD și-a îndreptat privirea către piețele de export și ar vrea ca în 2024 să trimită la export 400.000 de mașini, iar la capitolul electrice, BYD stă foarte bine în piețe precum Noua Zeelandă, Israel, Thailanda și Australia, genul de piețe în care nu există un producător național care să aibă o cotă ridicată de piață.

​În vară, presa scria că BYD vrea să găsească un amplasament unde să construiască o uzină în Europa, planul fiind ca în 2025 să fie produse primele mașini. Mai multe companii auto din China au intrat în Europa, iar BYD are planurile cele mai optimiste.

Cele mai mari șanse pentru a obține investiția le au țări precum Germania, Franța și Spania. Regatul Unit nu are șanse, din cauza complicațiilor generate de Brexit. Planul ar fi ca până la final de 2025 (sau în 2026) să iasă primele mașini BYD produse în Europa.

BYD comercializează în Europa modelele electrice Alto 3 (crossover compact), Tang (SUV de mari dimensiuni) și Han (sedan de clasă D). În iunie a fost adus un hatchback de clasă mică denumit Dolphin, iar din septembrie a ajuns un sedan denumit Seal. Compania a vândut în SUA autobuze electrice și camioane, dar vânzările i-au fost afectate de tensiunile comerciale chino-americane.

Bateriile i-au dat impulsul

BYD a devenit o companie importantă când în 2000 a obținut un contract cu Nokia, iar în 2002, cu Motorola, pentru ambele devenind furnizor de baterii reîncărcabile pentru telefoane mobile. BYD a obținut contractele oferind un preț foarte mic și, pentru că automatizarea era la minim și procedurile de fabricație erau bine puse la punct, numărul de defecte era extrem de redus.

Compania s-a listat la bursa din Hong Kong în 2002 și producea în 2003 primul model auto, care se numea F3 și semăna enorm de mult cu Toyota Corolla, dar costa cam 8.000 de dolari, jumătate față de cât era modelul japonez. Wang Chuanfu a vorbit în interviuri și despre faptul că BYD a copiat de la alți producători, explicând că a fost nevoie să învețe de la alte companii, pentru ca BYD să ajungă să se susțină singură și să fie respectată.

Wang a aplicat la producția auto strategia care s-a dovedit câștigătoare la baterii: automatizare minimă, mulți angajați care făceau operațiuni clare și simple și erau înlocuiți la câțiva ani, pentru a nu fi nevoie să li se mărească salariile.

În 2008, unul dintre oamenii lui Warren Bufett a venit la BYD să vadă unitățile de producție, pentru o eventuală investiție, iar de atunci a rămas celebru un episod din timpul vizitei în fabrică, pentru că Wang ar fi pus într-un păhărel lichid dintr-o baterie (și a gustat un pic), dorind să-și impresioneze vizitatorii și să demonstreze că BYD a dezvoltat un tip de lichid de baterie non-toxic.

Americanilor le-a plăcut ce au văzut, iar trei luni mai târziu, Berkshire Hathaway, una dintre companiile lui Bufett, cumpăra pentru 232 milioane dolari o zecime din acțiunile BYD. Cu acei bani, BYD putea ținti sus, iar în 2009 compania lansa primul său model plug-in hybrid și acțiunile erau de patru ori mai valoroase, astfel că participația deținută de Berkshire Hathaway valora un miliard de dolari. Trebuie spus că în ultimii ani participația s-a micșorat.

BYD lansa în 2010 prima sa mașină full-electrică și a tot lansat modele mai multe după 2015, mai ales că autoritățile din China au oferit subvenții pentru producători și scutiri mari de taxe, pentru ca numărul de mașini electrice să fie cât mai mare în circulație. BYD a beneficiat de cel puțin câteva miliarde de dolari de la stat pentru a se dezvolta.

China mai are un atu: multe dintre mineralele folosite la construcția bateriilor pentru aceste mașini se găsesc în abundență pe teritoriul său, iar în unele cazuri, 90-95% din producția mondială a unor elemente este în China.

Bateriile pe cele mai recente mașini electrice lansate de BYD în Europa sunt pe tehnologia litiu-fier-fosfat, ceea ce permite ca prețurile să fie mai reduse, pentru că bateriile nu conțin cobalt, iar cantitățile de metale rare sunt foarte reduse. Producția costă mai puțin.

După criză a urmat creșterea explozivă

În 2018, la uzina BYD venea șeful Toyota, care însă nu a venit să bată cu pumnul în masă pentru că BYD a copiat la începuturi modele ale mărcii nipone, ci a venit să afle cum reușește micuța companie să producă la costuri așa de mici.

În 2019 BYD era în criză, vânzările scădeau, dar compania a găsit ieșirea, lansând un prim model cu un nou tip de baterie, denumită „Blade” care era mai mică la dimensiuni, dar avea autonomie mai mare. În 2020 era lansat un model full-electric denumit Han la care autonomia promisă era de peste 500 km, iar prețul în China era de 30.000 de diolari.

BYD a lansat mai multe modele cu acel nou tip de baterie, iar vânzările au fost în 2022 de patru ori mai mari decât în 2020. Pentru că salariul mediu din fabricile chineze s-a dublat în 10 ani, BYD a început să automatizeze câteva procese. BYD mai are un avantaj: foarte multe elemente sunt construite „in house” și nu achiziționate de la furnizori, ceea ce îi oferă un important avantaj la capitolul costuri.

BYD are un mare atuu și fiindcă deține mine de litiu în China, așa că nu trebuie să cumpere prin intermediari acest element cheie pentru bateriile mașinilor electrice.

BYD este „regină” în China, unde șapte dintre cele mai vândute modele electrice sunt ale ei, iar compania are 37% din piața mașinilor electrice noi, de patru ori mai mult decât Tesla. BYD nu avea altă soluție de creștere decât să încerce cât mai multe piețe internaționale. Cel mai ieftin model electric BYD în China este în jurul a 10.000 de dolari, preț imposibil de atins în Europa, unde sunt norme de siguranță mult mai serioase și s-ar adăuga și costurile de transport și de taxe. În plus, la acest preț, calitatea materialelor nu are cum să fie grozavă deloc.

BYD a intrat începând cu anul 2022, în mai multe țări europene și, față de acum un deceniu, calitatea mașinilor companiei a crescut mult, sunt și tot mai multe tehnologii pe ele și s-a lucrat mult la capitolul design exterior, iar pentru asta BYD a angajat și designeri europeni.

Cele mai optimiste analize de piață arată că mărcile chineze ar putea ajunge să aibă 15% din piața europeană a mașinilor full-electrice, iar BYD ar putea ajunge să vândă nu câteva mii de electrice pe an, ci 500.000.

Rămâne de văzut dacă va fi așa, mai ales că în Europa sunt tot mai multe voci care spun că este inacceptabil ca piața auto să fie „inundată” de mașini electrice chinezești care au prețuri mici mai ales fiindcă au beneficiat „pe teren propriu” de o mulțime de avantaje, în special sub formă de subvenții, de scutiri de taxe și de comenzi de la companii de stat.

Ce modele vinde BYD în țările europene în care s-a lansat:

BYD Dolphin, disponibil din vara lui 2023, două versiuni:

1. De la 30.000 euro, autonomie 255 km. / Baterie de 44.9 kW. Lungimea mașini: 4,29 m, greutate 1.650 kg.

2. de la 36.000 de euro / Autonomie 340 km, viteză maximă 160 km/h, accelerație de la 0, la 100 km/h: 7 secunde. Baterie de 60.5 kWh. Lungimea mașinii: 4,29 m, greutate 1.758 kg.

BYD ATtto 3, disponibil din vara lui 2022, de la 45.000 de euro. Autonomie 330 km, viteză maximă 160 km/h, accelerație de la 0, la 100 km/h: 7,3 secunde. Baterie de 60.5 kWh. Lungimea mașinii: 4,45 m, greutate 1.825 kg.

BYD Seal, disponibil din toamna lui 2023, de la peste 52.000 de euro.

Autonomie 485 km, viteză maximă 180 km, accelerația de la 0, la 100 km/h: 3,8 secunde. Baterie de 82.5 kWh. Lungimea mașinii este 4,80 metri, greutatea este 2.285 kg.

BYD Han, disponibil din primăvara lui 2023, de la 71.000 de euro

Autonomie 475 km, viteză maximă 180 km, accelerație de la 0, la 100 km: 3,9 secunde. Baterie de 85.4 kWh. Lungime 4,99 m, greutate 2.325 kg.

BYD Tang, disponibil din vara lui 2022, de la peste 72.000 euro

Autonomie 360 km, viteză maximă 180 km, accelerație de la 0, la 100 km/h: 4,6 secunde. Baterie de 86.4 kWh. Lungimea mașinii: 4,87 m. Greutatea 2.564 kg.

Surse: Washington Post, AFP, Reuters, NY Times, Le Monde, Automotive News, Autocar UK, Le Figaro, just-auto