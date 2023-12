AUTO Marți, 12 Decembrie 2023, 23:09

​Allview Auto CityZEN – un autovehicul electric de mici dimensiuni – a fost lansată oficial în România la un preț de 15.980 Euro (inclusiv TVA), respectiv 7.990 Euro prin programul Rabla Plus. Allview Auto CityZEN este poziționat ca dimensiuni, preț și performanțe sub Dacia Spring – celălalt autovehicul românesc made in China.

CityZEN Foto: 0-100.ro

Micul Allview CityZEN se remarcă prin tehnologii precum sistem de camere video cu vedere 360 grade, climatizare automată și două afișaje digitale cu rezoluție foarte bună, dispuse ergonomic.

Mașina este fabricată de producătorul auto chinez BAW. În China se vinde sub numele BAW Yuanbao și costă mai puțin.

Oficialii Allview Auto spun că mașina a fost modificată la cererea companiei din România ca să fie mai sigură. Astfel, varianta care se vinde la noi are un airbag (pentru șofer). De asemenea, software-ul mașinii a fost modificat de echipa din România.

