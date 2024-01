AUTO Miercuri, 03 Ianuarie 2024, 11:33

Piața mașinilor noi în România a avut un final mai slab și a încheiat anul pe plus față de 2023, cu un total de peste 141.000 de unități. Piața mașinilor second-hand din import a rămas la nivelul din 2022, pe la 316.000 de unități, arată un comunicat ACAROM.

Masini in trafic Foto: Tornado144, Dreamstime.com

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în decembrie 2023 cu 25% față de decembrie 2022, atingând un volum de 9.250 unități.

Per total an 2023, înmatriculările de autoturisme noi au atins valoarea de 141.788 unități, în creștere cu 9% față de 2022, respectiv 129.328 unități.

În ceea ce privește autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în decembrie 2023 cifra de 17.830 unități, o scădere de 20% față de decembrie 2022, se arată într-un comunicat ACAROM.

Per total an 2023, înmatriculările de autoturisme second hand înscrise pentru prima oară în România au ajuns la valoarea de 316.695 unități, un nivel similar cu cel din 2022, respectiv 316.332 unități.

Clasamentul pe mărci autoturisme noi în 2023:

DACIA = 45.280 unități

RENAULT = 10.562 unități

TOYOTA = 10.529 unități

SKODA = 10.376 unități

VOLKSWAGEN = 9.758 unități

HYUNDAI = 8.840 unități

FORD = 6.585 unități

MERCEDES = 4.690 unități

BMW = 4.608 unități

SUZUKI = 4.571 unități

Foto:

Dreamstime.com