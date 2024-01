AUTO Luni, 08 Ianuarie 2024, 14:36

Rolls Royce a avut cel mai bun an din istoria mărcii, 2023 fiind al doilea an în care vânzările mondiale trec de 6.000 de mașini. A fost un an cu totul special și fiindcă a fost lansat Spectre, primul model electric al mărcii, o mașină pentru care există comenzi până în 2025.

Spectre si Ghost de la Rolls Royce Foto: Rolls Royce

Rolls Royce a livrat 6.032 de mașini, cel mai căutat model fiind SUV-ul Cullinan. Țările cu cele mai mari vânzări au fost SUA și China, iar regiunile cu creșteri importante sunt Orientul Mijlociu, Asia-Pacific și Europa. Compania a livrat mașini în peste 50 de țări.

Rolls Royce a vândut un număr record de mașini cu diverse grade de personalizare, iar prețul mediu pe mașină a fost undeva pe la 500.000 de euro.

La uzina din Regatul Unit lucrează 2.500 de oameni, iar în lanțul de furnizori sunt susținute alte 7.500 de job-uri.

Anul 2022 a fost primul în care Rolls a depășit pragul de 6.000 de mașini, creșterea fiind de 500 de unități față de 2021.

Vânzările Rolls Royce în diverși ani

2007: 1010

2009: 1002

2012: 3575

2016: 4037

2019: 5100

2022: 6021

2023: 6032