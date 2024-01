AUTO Sâmbătă, 20 Ianuarie 2024, 14:07

Nu există încă mașini electrice ieftine, sunt puține modele noi la sub 30.000 de euro, însă lucrurile se vor schimba rapid, fiindcă țările europene micșorează subvențiile sau chiar renunță la ele. Producătorii europeni se pregătesc să lanseze și mașini electrice la sub 20.000 de euro, pentru că este tot mai serioasă concurența din China, cu modele ce arată bine, au calitate ok și au și tehnologie pe ele. Pot fi construite astfel de mașini mai ieftine?

Masina electrica la incarcat Foto: Viorel Dudau, Dreamstime.com

Concurența chineză și subvențiile în scădere îi forțează pe constructorii europeni să scadă prețurile

Vedem tot mai des mașini electrice pe străzi. Anul trecut a fost un an record pentru electrice în România, cu peste 15.000 de mașini noi vândute, creștere de 32% față de 2022. S-au vândut peste 6.800 de mașini Dacia Spring, 3.200 Tesla, 1.400 Volkswagen și peste 900 Renault.

Primele mașini full-electrice au fost lansate în 2010 în Europa și până acum 3-4 ani nu prea existau modele cu prețuri de sub 30.000 de euro. Un astfel de preț era și este mare pentru 95% dintre potențialii clienți, mai ales că mai există o mare constrângere: autonomia destul de redusă.

Mult timp industria auto s-a concentrat pe creșterea autonomiei mașinilor electrice, dar în ultimii ani obiectivul este clar: costuri cât mai mici de producție, fiindcă subvențiile acordate în Europa scad, iar chinezii vin cu prețuri tot mai bune. La orice ședință de la un mare constructor european îndemnul este clar: cum facem să scădem costurile de producție ale electricelor?

Tesla Motors a scăzut de mai multe ori prețurile mașinilor sale în ultimii doi ani, iar cel mai recent exemplu este din Germania, unde prețurile au scăzut cu 5.000 de euro, pentru a compensa faptul că statul german a pus, brusc, capăt subvențiilor pentru mașinile electrice. Și alți producători au compensat cu ieftiniri, pentru ca vânzările să nu scadă drastic. Dar alte scăderi de prețuri trebuie să vină din producție, din chimia bateriei și din design.

În ultimele luni din 2023 lucrurile s-au schimbat mult și presiunea pusă pe constructori - să lanseze modele electrice mai ieftine (și să scadă prețul celor existente) - vine din două direcții: concurența chineză și tendința multor țări UE de a micșora subvențiile pentru cumpărarea de mașini electrice. Peste câțiva ani cele mai multe țări nu vor mai acorda de la stat aceste subvenții.

Perspectiva mașinilor electrice mai acceptabile la preț este mai aproape ca niciodată, mai ales că mulți constructori europeni știu că trebuie să lanseze modele produse în Europa și la prețuri mai mici decât în trecut, pentru a nu fi „penalizate” din cauza componentelor din Asia.

Mașinile electrice au avut un an record în UE, depășind în premieră 1,5 milioane de unități, dintre care aproape 300.000 au fost Tesla Motors. Față de 2022, creșterea a fost de 400.000 de unități. Germania a fost cea mai mare piață, cu 524.000, iar Franța a terminat cu 298.000. Olanda a fost pe locul trei, cu 113.000 de mașini.

Pe străzile și șoselele din România sunt mai bine de 40.000 de electrice, dintre care 16.000 au venit anul trecut. Aproape 40% dintre electrice din România sunt Dacia Spring, iar alte modele care stau bine sunt Tesla Model Y, Renault Zoe și Tesla Model 3.

Țelul tuturor - Electrica de oraș care să coste sub 20.000 de euro și să aibă spațiu destul la interior și să fie „made in Europe”

Promisiunea unui anumit model auto a încântat fanii electricelor. Citroen a anunțat în octombrie 2023 lansarea în acest an a unui nou model electric de clasă mică, e-C3, care va fi disponibil de la 23.300 euro în versiunea cu autonomie de 320 km. Din 2025 va fi pe piață și o variantă la 200 km autonomie, cu un preț de 19.900 euro, ceea ce înseamnă că ar fi cea mai ieftină mașină electrică a unei mărci europene. Mașina va fi construită în Slovacia.

Renault a anunțat în noiembrie că va utiliza numele Twingo pentru un mic model electric de oraș care va fi produs în Europa și va fi lansat în 2026, la un preț de sub 20.000 de euro. Compania promite reduceri de costuri în producție pentru a putea vinde mașina la acest preț și va insista mult pe optimizări la baterie. Cel mai probabil că mașina va fi produsă la uzina Renault din Slovenia. Renault va lansa în acest an și modelul Renault 5 care va fi mai mare și mai arătos decât New Twingo, dar va costa de la aproximativ 25.000 de euro.

Un model care s-ar putea vinde în volume mari va fi și cel mai mic electric din gama ID de la Volkswagen. Ar trebui să fie prezentat la mijloc de 2025 și să ajungă la primii clienți la început de 2026, sub numele de ID 2. Obiectivul este ca prețul de pornire pentru acest model să fie de sub 25.000 de euro, dar rămâne de văzut dacă va fi posibil.

În vara lui 2024 grupul Stellantis va lansa o versiune electrică de Fiat Panda, ce va fi produsă în Serbia și ar trebui să coste de la sub 25.000 de euro. Pe platforma denumită Smart Car ar putea fi lansate modele de același gen pentru mărcile Opel și Peugeot și costurile vor fi mai reduse, pentru că multe componente vor fi în comun între modelele de la diverse mărci din grup.

Și Hyundai și Kia vor lansa mașini electrice de oraș care să coste sub 25.000 de euro, însă cel mai interesant este că au apărut informații de presă cum că și Tesla ar vrea să lanseze un model la acest preț, deși mult timp s-a crezut că așa ceva este imposibil, mai ales că nu există model Tesla la sub 45.000 de euro. Un model Tesla la sub 30.000 de euro produs în Germania s-ar vinde foarte bine, mai ales că avea autonomie decentă.

Dacia Spring, produsă în China, este mașina electrică cea mai ieftină de pe piața UE, cu un preț de pornire undeva pe la 20.500 - 21.000 de euro. Mai mulți constructori au promis modele electrice mai mari, cu mai mult spațiu la interior și cu autonomie mai bună, dar astfel de modele vor avea prețuri de pornire undeva pe la 20-25.000 de euro, înainte de aplicarea subvențiilor guvernamentale.

Vor veni multe modele interesante, Dacia Spring va primi un facelift în 2024, iar prin 2027 sau 2028 ar trebui să vină pe piață și Sandero electric. Nu sunt planuri pentru un Duster electric, în special fiindcă ar costa foarte mult și Duster-ul clasic poate trece de 25.000 de euro, așa că o electrică ar fi mult peste acel preț.

În cele mai ieftine versiuni, aceste mașini electrice de oraș nu vor avea multe opțiuni, probabil nu vor avea ecrane tactile mari pe bord, probabil bancheta spate nu se va rabata, iar bateria nu va fi prea mare.

Dacă în 2023 puteai cumpăra o mașină electrică în UE beneficiind de subvenții cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro, ne putem imagina că în 2026 sau 2027 subvențiile vor fi în cel mai bun caz de 2-3.000 de euro pentru modelele produse în UE. Și România, care oferea cam 9-10.000 euro pentru o electrică, a decis să scadă subvențiile care vor fi undeva pe la 5.000 de euro la Rabla Plus 2024.

Cum pot deveni mai ieftine electricele - Problema bateriei nu se rezolvă ușor

Bateria este principalul obstacol în calea ieftinirii mașinilor electrice pe viitor, prețul mediu al bateriei a scăzut mult față de acum zece ani (de peste șase ori costul per kWh), însă această scădere nu a fost în ritm alert în ultimii ani.

Nu se știe cât costă bateria unei mașini electrice pentru că nu sunt făcute publice prețurile de achiziție, însă estimările indică prețuri de 4-5.000 de euro pentru cele mai mici electrice și de peste 25.000 de euro pentru bateriile electricelor scumpe și cu autonomie mare.

Se lucrează acum în multe companii la producerea de baterii care să coste mai puțin, dar care să ofere autonomie mai bună.

Unele companii testează tehnologia bateriilor litiu-fier-fosfat la care să fie folosite mai puține materiale scumpe și greu de găsit. Se consideră că aceste baterii pot avea durată superioară de utilizare și risc mai redus de incendiu.

Aceste baterii „lithium iron phosphate” (LFP) - Litiu fier fosfat nu au nevoie de nichel, mangan sau cobalt, ingrediente care uneori sunt greu de găsit sau sunt tot mai scumpe.

Și dacă prețul mediu de construcție/mașină ar ajunge să fie mai mic cu 3-4.000 de euro tot ar fi un punct foarte pozitiv. Se lucrează mult la soluții de reducere a greutății bateriei și, dacă se reușește o „ușurare” a bateriei cu 10-15%, păstrând autonomia dinainte, acest lucru s-ar simți în sens bun la preț. Cele mai ușoare baterii prezente pe electrice au undeva sub 300 kg, însă cele mai grele trec și de 700 kg.

Și bateriile sodiu-ion pot fi o soluție, iar companiile auto investesc la diverși furnizori care testează noi tipuri de chimie a bateriilor, pentru a ajuta acești furnizori să dezvolte mai repede aceste baterii, să le testeze și, dacă totul arată bine, să fie puse pe mașini în anii viitori.

Costurile cu bateriile pot fi reduse și modificând designul acestora, spre exemplu alegând ca bateria să fie compusă din mai puține celule de mai mari dimensiuni, în loc să fie mai multe celule, dar fiecare dintre ele mai mică. Mai puține componente în baterie pot însemna costuri mai mici de asamblare și costuri mai mici cu părțile componente.

Materiile prime esențiale în construcția bateriilor sunt litiul, cobaltul, nichelul, manganul și grafitul, iar marile companii auto au parafat și înțelegeri cu cele mai mari grupuri miniere, pentru a se asigura că vor avea acces la „ingredientele” necesare construcției bateriilor.

Sunt anunțate mai multe investiții în fabrici de producție a bateriilor pentru mașini electrice, în țări precum Germania, Ungaria, Spania sau Slovacia.

Din 2027 planul este ca mașinile electrice vândute în UE să aibă un așa-numit „battery passport” (pașaport al bateriei) care să conțină date despre proveniență, producția bateriei și despre materiile prime folosite. Acesta pașaport va fi sub forma unui document digital care va putea fi scanat pentru a oferi detalii mai multe despre unde a fost produsă bateria și despre capacitatea ei și starea ei.

Alianțe speciale și baterii mai mici

Cei mai mari producători europeni s-au aliat cu marii constructori de baterii și ridică împreună în Europa uzine care fabrică baterii. Marile companii auto se asigură în acest fel că vor avea oricând stocuri de baterii pentru mașinile lor și, în cazul bateriilor construite în Europa nu vor apărea „penalizările” financiare care vor fi tot mai prezente în cazul bateriilor fabricate în China.

O strategie care se aplică deja de ceva timp și va fi tot mai prezentă în piață va fi aceea de a pune pe versiunea de bază o baterie de capacitate mică, iar pe o versiune mai scumpă cu câteva mii de euro să fie pusă o baterie ce permite o autonomie net mai mare. Diverse statistici prezentate de constructorii auto arată faptul că o mașină de oraș este folosită cam 30-40 km/zi, ideea fiind că autonomia redusă nu ar trebui să fie o problemă, fiindcă ar fi suficient să o încarci o dată la câteva zile.

Un lucru clar trebuie făcut de orice client dornic să-și ia o mașină 100% electrică: multă documentare și multe calcule, fiindcă dacă nu ai buget mare nu trebuie să-ți iei o mașină cu autonomie mult mai mare decât ai avea nevoie. Dacă nu faci drumuri lungi nu trebuie să dai 40-50.000 de euro pe o mașină cu autonomie de 350-450 km, ci poți da mult mai puțin.

Se mizează și pe faptul că numărul de stații de încărcare va crește pe viitor, așa că autonomia redusă a unei mașini electrice de 20.000 de euro nu va fi așa mare problemă, dacă îți este tot mai ușor să găsești o priză. Un alt lucru pozitiv ține de faptul că va crește și numărul de stații rapide de încărcare, dar rămâne de văzut dacă această creștere va ține pasul cu creșterea parcului auto de electrice.

UE și marile țări europene au declarat „război” mașinilor electrice produse în China. Piața europeană este „inundată” de mașini electrice fabricate în China, unde companiile primesc subvenții mari de la stat, subvenții ce le permit companiilor să vândă aceste mașini în Europa la prețuri anormal de mici. Pornind de la această idee, Comisia Europeană va deschide o anchetă, a anunțat în septembrie, Ursula von der Leyen.

Șefa CE spunea că piața auto din UE este distorsionată de aceste mașini produse în China ce sunt vândute la prețuri ținute în mod artificial jos de către subvențiile generoase primite de companii în China.

Câteva țări discută ideea de a se oferi subvenții doar pentru electricele produse pe plan local sau pentru electrice produse în UE.

Surse: Automotive News, Autocar UK, Reuters, AFP, Le Monde, New York Times, Just-auto.com, TechCrunch

Sursa foto: Dreamstime.com