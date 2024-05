AUTO Miercuri, 22 Mai 2024, 10:46

​Piața mașinilor noi din UE a fost pe plus la patru luni, dar sunt mari diferențe între diversele mărci, fiind cazuri în care au fost creșteri de peste 40%, dar și scăderi mai mari de 25%, arată datele ACEA. Ce se întâmplă cu electricele? Cum stă Dacia?

Masini Foto: Shutterstock

În aprilie, piața auto totală din UE a crescut cu 14%, până la 913.000 de mașini, iar pe primele patru luni ale anului totalul a fost de 3,68 milioane, cu 6,6% mai mare decât în perioada ianuarie - aprilie 2023.

La mașini full-electrice, totalul în UE, după patru luni, a fost de 441.000 de unități, avans de 6% față de anul trecut. România a contribuit cu doar 1% la cifra totală: 4.128 de electrice noi înmatriculate, creștere de 2,7%. Full-electricele au în UE 12% din piața totală.

La nivelul Uniunii, înmatriculările de mașini pe benzină au crescut cu 1%, iar cele de mașini diesel au scăzut cu 8%. Datele sunt din cele mai noi documente ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile).

Care sunt cele mai mari grupuri auto după cota de piață în 2024? Grupul Volkswagen are 25,7%, Stellantis are 18,4%, iar Groupe Renault, 10,1% din piață.

La clasamentul de cote de piață pe mărci, Volkswagen are 10,3%, Toyota are 7,6%, Skoda are 5,8%, iar Peugeot și BMW au, fiecare, 5,6%. Marca Dacia are 5,1% din piață, cu 187.000 de mașini înmatriculate în patru luni.

Ce mărci au crescut cel mai mult? Volvo a urcat cu 45%, Lexus cu 43% și Suzuki, cu 36%. Dintre mărcile cu vânzări foarte mari, Toyota a avut un avans de 23%, BMW a urcat cu 17%, Skoda a avansat cu 13%, Citroen cu 15%, iar Seat, cu 16%. Piața totală a crescut cu 6,6%.

Ce brand-uri au scăzut mai drastic? Jaguar a avut vânzări cu 27% mai mici, Mini a scăzut cu 23%, iar DS, cu 14%. Dintre mărcile cu vânzări mari, cele mai importante scăderi au fost la Ford (-15%) și la Audi (-8%).

Germania este, de departe, cea mai mare piață auto europeană, cu un sfert din totalul din UE. România are doar 1,3% din înmatriculările totale de mașini noi din UE.