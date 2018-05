Financial Times: UE vrea să taie din fondurile de coeziune destinate țărilor central și est-europene. Unde ar urma să fie redirecționați banii

Planul Comisiei Europene de reformare a politicilor de coeziune, în valoare de 330 de miliarde de euro, reprezintă unul dintre cele mai disputate elemente ale proiectului bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Proiecte de documente obţinute de Financial Times arată modificarea criteriilor prin care Comisia Europeană alocă fondurile, astfel că ţările din Europa Centrală şi de Est riscă să se confrunte cu reduceri ale finanţării mai mari decât ponderea de 10% prevăzută la nivel general pentru programul de coeziune.Cifrele exacte încă fac obiectul unor dezbateri politice dure în cadrul Comisiei Europene. Dar modelul care le este prezentat comisarilor UE propune diminuarea finanţării destinate Poloniei cu 23%, reprezentând o scădere cu 19,5 miliarde de euro comparativ cu perioada 2014-2020, când Varşovia a primit 83,9 miliarde de euro la valoarea din 2018. Jerzy Kwiecinski, ministrul polonez al Dezvoltării, a atras atenţia că reducerile ar fi "total incorecte", un semnal că noile propuneri bugetare riscă să amplifice tensiunile între ţările est-europene şi cele vest-europene.Ungaria, Cehia, Estonia şi Lituania riscă reduceri ale finanţării cu 24%. În schimb, ţările sudice afectate de crize financiare ar urma să beneficieze de fonduri suplimentare. Finanţarea destinată Spaniei ar urma să fie suplimentată cu 5%, până la nivelul de 34 de miliarde de euro, Grecia ar beneficia de o majorare cu 8%, până la 19,2 miliarde de euro, iar Italia va primi în plus 6,4%, până la 38,6 miliarde de euro.Comisia Europeană argumentează că schimbarea abordării reflectă "evoluţia disparităţilor" produse în Europa de la izbucnirea crizei financiare, menţinându-se atenţia asupra regiunilor defavorizate. În total, ţările baltice şi cele patru ţări din Grupul Vişegrad (Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia) ar pierde 37 de miliarde € în viitorul interval bugetar, în timp ce statele sudice afectate de criza financiară - Portugalia, Spania, Italia, Grecia şi Republica Cipru - vor primi în plus 3,7 miliarde €.