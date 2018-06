Ministrul Rovana Plumb recunoaște că sunt întârzieri la absorbția fondurilor europene

6,94 miliarde euro din Fondul de Coeziune al UE

2,28 miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare Regională

2,41 miliarde euro, cofinantare națională.

„În ceea ce piveşte întârzierile pe Programul Operaţional Infrastructură Mare, care gestionează mediul şi infrastructura rutieră şi feroviară, sunt întârzieri. Am identificat problemele. Astăzi (marţi – n.r.), o să avem întâlniri cu reprezentanţii consultanţilor tehnici ai Comisiei Europene, respectiv ai Băncii Europene de Investiţii. Am solicitat o întâlnire de urgenţă la Bucureşti a reprezentantului acestui serviciu de consultanţă tehnică al Comisiei Europene, pentru a avea o întrevedere”, a declarat Rovana Plumb, citată de News.ro.“Nu riscăm să pierdem absolut nimic pentru anul acesta. Nu va fi niciun dezangajare la nivelul fondurilor europene. Cu cât ne-am angajat, atât vom absorbi. S-au luat toate măsurile la nivel guvernamental, astfel încât să nu înregistră niciun fel de decomitere”, a mai susţinut ministrul.În schimb, termenul de „dezangajare automată” (automatic decommitment, în limba engleză - n.r.) de fonduri europene nu se referă la angajamentele unui stat membru privind absorbția de bani europeni, ci la angajamentele bugetare (budgetary commitments - n.r.) pentru programele operaționale. Practic, angajamentele sunt ale Comisiei Europene, care gestionează bugetul UE.O parte din angajamentul bugetar este dezangajat automat de către Comisia Europeană dacă rămâne nefolosită sau dacă statul membru (România, în cazul nostru) nu a fost transmis nicio cerere de plată până la sfârșitul celui de-al treilea an care urmează după anul angajamentului bugetar.Asta înseamnă că, practic, Comisia Europeană își retrage angajamentul bugetar față de România, pentru partea de fonduri europene pe care țara nu le-a solicitat din cuantumul care i-a fost alocat într-o anumită perioadă.Pe scurt, fondurile dezangajate sunt fonduri europene pe care Comisia le oferă României, dar pe care țara nu le ia, pentru că nu are cheltuieli eligibile și corecte, efectuate în proiecte europene pentru care erau alocați acei bani de la UE.În programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), pe perioada de programare 2014-2020, România are la dispozție circa 11,6 miliarde de euro, din care:Potrivit celor mai recente date publicate de Ministerul Fondurilor Europene, până în februarie 2018 România a primit de la Comisia Europeană rambursări de cheltuieli efectuate în POIM în valoare de 858,3 milioane euro, reprezentând o rată de absorbție de 9,11%.