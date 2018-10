VIDEO Metroul din Drumul Taberei ar trebui să fie gata la anul, dar autoritățile deja pornesc continuarea Magistralei 5 până la Iancului: „Ne-am propus să fie gata la final de 2024”

Metroul din Drumul Taberei ar trebui să fie pus în circulație începând cu anul următor, dar autoritățile sunt reticente să dea un termen pentru că întreg proiectul stă într-o licitație blocată de contestații pentru sistemele de siguranță și automatizare. „Dacă mâine se semnează acest contract, în nouă luni se poate circula”, a declarat Constantin Mustățea, director în cadrul Metrorex, la conferința EuroIMPACT organizată de Institutul European din Romania în parteneriat cu HotNews.ro - StartupCafe.ro. Oficialul Metrorex a dat detalii și despre continuarea proiectului M5 către Piața Iancului.







Prezent la conferința EuroIMPACT, organizată la București de Institutul European din Romania în parteneriat cu HotNews.ro - StartupCafe.ro, Constantin Mustățea, Director Tehnic și Investiții în cadrul Metrorex a fost întrebat când va fi dat în folosință metroul din Drumul Taberei.







„Eu v-aș putea răspunde anul viitor și la sfârșitul primului trimestru. Dar nu pot să vă răspund așa pentru că avem probleme cu acțiunile în instanță. Mai avem o problemă care nu e rezolvată, este vorba despre sistemele de automatizare și siguranță. Aici licitația s-a terminat, s-a adjudecat, dar există trei contestații și încă nu s-a finalizat. Dacă mâine se semnează acest contract, în nouă luni se poate circula”, a precizat Mustățea.







Întrebat de HotNews.ro de ce Metrorex nu s-a asigurat că o astfel de licitație este lansată și încheiată din timp, Mustățea a arătat că procedura a fost lansată de aproape doi ani și că, în mod normal, ar fi trebuit să se fi încheiat deja.







„Noi am început și lansat această licitație încă din decembrie 2016. După ce am lansat licitația nu a fost numai problema acestei contestații pe parcursul evaluării ofertelor, ci am avut probleme și cu un producător de asemenea sisteme care s-a dovedit că a vrut să ne încurce și să ne întârzie în realizarea proiectului. Ba chiar ne-a acționat și în instanță, iar ulterior nici n-a mai venit să depună ofertă. Avem un an și zece luni de când am început această licitație. Era timp suficient să se fi finalizat dacă nu existau aceste probleme”, a răspuns oficialul Metrorex.



Cât privește proiectele viitoare, Metrorex are deja în vedere demararea procedurilor pentru continuarea Magistralei 5.



„Avem în pregătire partea de proiectare pentru continuarea Magistralei 5. Nu ne vom opri la Eroilor, vom continua până în Pantelimon, întâi cu secțiunea Eroilor - Piața Iancului”, a detaliat directorul din cadrul Metrorex.



„Pentru secțiunea de mijloc, Eroilor - Piața Iancului, suntem în pregătire cu realizarea caietului de sarcini pentru realizarea proiectării. Am vrut, din experiența trecută pe această magistrală, să ținem mai bine sub control proiectul și să furnizăm executantului un proiect tehnic făcut de noi și să punem niște condiții foarte clare. Lansăm licitația pentru proiectare, iar această proiectare va dura 24 de luni. Ca și orizont de timp, pentru că noi odată cu proiectarea vom pregăti și documentația pentru finanțare din fonduri europene, ne-am propus ca acest proiect să fie finalizat undeva la sfârzitul anului 2024”, a explicat Mustățea.