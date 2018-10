VIDEO Legătura Capitalei cu Aeroportul Otopeni: De ce se justifică Magistrala 6 de metrou care va costa un miliard de euro, dacă se face și tren direct de zece ori mai ieftin?

Aeroportul internațional „Henri Coandă” din Otopeni ar urma să fie legat în anii următori cu o linie de cale ferată direct cu Gara de Nord din Capitală, un proiect despre care Ministerul Transporturilor estimează că va costa sub 100 de milioane de euro. În paralel, însă, autoritățile vor să facă și Magistrala 6 de metrou către Aeroport, un megaproiect de peste 1 miliard de euro. Pentru M6, Ministerul Transporturilor vrea să obțină finanțare nerabursabilă de la Comisia Europeană care s-a arătat inițial reticentă față de acest proiect, dar apoi l-ar fi aprobat.



















„În opinia noastră nu este supradimensionat. Proiectul are o rată internă de rentabilitate de 11%. Pentru cine știe un pic de infrastructură este foarte mult. Limita este 5%, este aproape dublu. Pentru cine merge în zona nordică a Bucureștiului, cererea este absolut foarte mare, este foarte foarte aglomerat pe zona respectivă”, a răspuns Costache.



„Ăsta a fost argumentul principal al nostru. Într-adevăr, a plecat ca o legătură cu aeroportul, dar în esență el este un proiect de transport urban. Are 12 stații până ajunge la aeroport și va asigura o fluență extraordinară între Gara de Nord și Aeroport - o luăm de la Otopeni încoace, centura - unde este un Park&Ride, zona mall-ului Băneasa și de acolo mai departe, zone foarte solicitate”, a detaliat oficialul din Ministerul Transporturilor. Prezent la conferința EuroIMPACT , organizată la București de Institutul European din Romania în parteneriat cu HotNews.ro - StartupCafe.ro, Cătălin Costache, Director General la Direcția Generală Organismul Intermediar – Direcția Accesare Fonduri din cadrul Ministerului Transporturilor, a declarat că pe marginea proiectului Magistralei de metrou spre Aeroportul Otopeni a existat un dialog de durată cu Comisia Europeană care și-a manifestat anumite reticențe față de proiect și a întrebat autoritățile române dacă proiectul de peste 1 miliard de euro nu este supradimensionat.„În opinia noastră nu este supradimensionat. Proiectul are o rată internă de rentabilitate de 11%. Pentru cine știe un pic de infrastructură este foarte mult. Limita este 5%, este aproape dublu. Pentru cine merge în zona nordică a Bucureștiului, cererea este absolut foarte mare, este foarte foarte aglomerat pe zona respectivă”, a răspuns Costache.„Ăsta a fost argumentul principal al nostru. Într-adevăr, a plecat ca o legătură cu aeroportul, dar în esență el este un proiect de transport urban. Are 12 stații până ajunge la aeroport și va asigura o fluență extraordinară între Gara de Nord și Aeroport - o luăm de la Otopeni încoace, centura - unde este un Park&Ride, zona mall-ului Băneasa și de acolo mai departe, zone foarte solicitate”, a detaliat oficialul din Ministerul Transporturilor. Harta Magistralei 6 o puteți consulta aici.





Costache a mai precizat că proiectul Magistralei 6 de metrou a fost pregătit cu consultanță finanțată de JICA, banca japoneză de investiții. „Știm că o bancă are niște criterii foarte stricte în momentul în care selectează un proiect, nu e deci chiar așa un proiect de aruncat la gunoi”, a spus Costache.

Ministerul Transporturilor a anunțat pe 13 septembrie că proiectul a fost aprobat spre finanțare de către Comisia Europeană.



Stația de metrou care ar putea fi realizată la Aeroportul Otopeni

---

---





Totuși, cum se justifică proiectul major al unei noi magistrale de metrou care să conecteze Capitala de Metrou în contextul în care Ministerul Transporturilor vrea să realizeze o conexiune directă cu trenul care ar urma să coste mai bine de zece ori mai puțin.







„În ceea ce privește legătura de tren la aeroport - Este clar, obiectivele nu sunt similare. Amândouă duc la Aeroport, dar trenul este o conexiune expres cu aeroportul, cu toate că și ea are o componentă de oprire în Chitila sau Mogoșoaia”, a spus Costache.







„Trenul va reprezenta mai degrabă conexiunea cu aeroportul și are suficientă cerere care să justifice suma care va fi sub 100 de milioane. Proiectul de metrou de circa 1 miliard de euro are tot bazinul nordic până la Aeroport. Cele două proiecte sunt absolut compatibile, fapt dovedit și Planul de Mobilitate Urbană a Bucureștiului”, a spus oficialul din Transporturi.







Linia de tren directă la Otopeni, realizată la timp pentru Euro 2020?







Pentru proiectul unei linii de tren până la Aeroportul Otopeni, Ministerul Transporturilor derulează în prezent revizuirea Studiului de Fezabilitate, urmând ca de execuția lucrărilor să se înceapă în 2019.







În august, ministrul Transporturilor Lucian Șova detalia că soluția propusă ține de construirea unui pod feroviar peste DN1 și apoi continuarea liniei, pe piloni, până la etajul 1 al terminalului de pasageri din Aeroportul Otopeni.







„Le-am sugerat celor de la CFR SA să construiască partea de linie ferată în regie proprie (iar pasajul să fie scos la licitaţie), astfel încât înainte de Campionatul European să existe această legătură pe calea ferată. Va fi totul gata înainte de 2020, cu siguranţă”, a spus Lucian Şova.











Linia de cale ferată până la Aeroportul Otopeni - cu roșu, bucata lipsă