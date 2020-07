Orban cere miniștrilor să definească, până la sfârșitul lunii, tipul de proiecte finanțabile din bani europeni: Avem la dispoziție fonduri la care nici nu am visat

Acesta a precizat că pe 31 iulie va fi lansată dezbatere publică. "Să fim pregătiţi să începem negocierile pentru Acordul de parteneriat cu UE, astfel încât să fim pregătiţi, imediat cu începerea anului 2021, să facem toate formalităţile de pregătire a absorbţiei fondurilor", a mai spus Orban.





Orban a mai spus că în ceea ce privește Next Generation EU, România va avea la dispoziție 16,8 miliarde euro sub formă de credite și 16,7 miliarde euro sub formă de granturi.



Potrivit premierului, acest program de reziliență și recuperare va trebui să fie adoptat ca bază de negociere cu Comisia Europeană cel târziu până în 1 octombrie. "Gândiți-vă că în ceea ce privește absorbția fondurilor din cadrul Next Generation EU care sunt aproape 34 de miliarde de euro va trebui să se realizeze în 2021, 2022 și 2023, din care 70% din fonduri trebuie contractate în primii doi ani. Și aici va trebui să pregătim un plan minuțios privitor la pregătirea tuturor aspectelor care să ne permită utilizarea integrală a acestor resurse financiare de care beneficiază România”, a spus Orban.







Fondurile europene de 80 de miliarde de euro alocate țării noastre în cadrul summitului maraton care a avut loc în acest week-end la Bruxelles vor oferi ocazia „de a reconstrui România”, atât din punct de vedere economic cât și al marilor sisteme publice, a declarat miercuri și președintele Klaus Iohannis, după o ședință pe tema fondurilor europene cu premierul Ludovic Orban, la Palatul Cotroceni.

"Îmi aduc aminte că am fost întrebaţi când am trecut suma de 100 de miliarde de euro de unde facem rost de banii ăştia? Acum toată lumea vede. Ştiam că aceşti bani vor fi disponbili pentru România", a spus Orban.Acesta a precizat că există garanţia în urma deciziei Consiliului European că România va beneficia de 80 de miliarde de euro, alocări din bugetul UE 2021-2027 și alocări din cadrul fondurilor de reziliență și recuperare din cadrul Next Generațion EU. De asemenea, România mai beneficiează de resurse din programul Sure, care finanțează măsurile active adresate angajaților, a mai spus Orban."Practic, în următoarea perioadă, pentru a putea accesa aceste resurse financiare care reprezintă o șansă uriașă pentru România va trebui să ne mobilizăm la maximum. Cred că sunt două sau trei țări care beneficiază de o creștere a bugetului în raport cu bugetul pe 2024-2020 și aici este vorba de 46 de miliarde de euro. Este o sumă uriașă, aici sub coordonarea domnului ministru Boloș, până la 31 iulie trebuie să ne definim cu precizie care sunt programele şi categoriile de cheltuieli, de beneficiari, tipul de proiecte finanţabile în cadrul exerciţiului financiar multianual", a afirmat premierul.