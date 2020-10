Ludovic Orban, după întâlnirea cu Johannes Hahn: Vom susţine Comisia Europeană pentru ca reglementările exerciţiului financiar multianual să fie adoptate cât mai repede

"Discuţia de astăzi a fost o discuţie extrem de importantă pentru că a vizat aspecte fundamentale privitoare la viitorul Uniunii Europene, cu precădere am discutat problema exerciţiului financiar multianual, a bugetului UE pe 2021 - 2027 şi, de asemenea, am purtat o discuţie privitoare la Planul de relansare economică al Uniunii Europene şi cu specificitate pe structura Planului naţional de Rezilienţă şi Recuperare. În discuţiile pe care le-am purtat, am evidenţiat că noi vom susţine Comisia Europeană şi poziţia noastră va fi aceea de a sprijini adoptarea cât mai rapidă a tuturor reglementărilor necesare, astfel încât atât bugetul UE, reglementările aferente exerciţiului financiar multianual să fie adoptate într-un termen cât mai scurt şi, de asemenea, toate detaliile legate de Programul de relansare economică, care a fost adoptat de Consiliul European", a declarat Ludovic Orban, citat de Agerpres.Acesta consideră că un dialog şi o cooperare apropiată între Comisia Europeană şi guvernele ţărilor europene sunt extrem de importante pentru ca toate oportunităţile care s-au născut din deciziile europene, atât cele privitoare la bugetul UE, cât şi cele privitoare la Facilitatea de Recuperare şi Rezilienţă să poată să genereze o relansare cât mai rapidă a economiei la nivel european. Aceasta relansare economică se va face ținându-se cont de priorităţile care au fost fixate de Comisie, legate de Europa inteligentă, legate de investiţii serioase în inovare, cercetare-dezvoltare, soluţii inteligente de digitalizare, de asemenea prioritatea privitoare la o Europă verde cu atingerea obiectivelor care sunt stabilite în reglementările adoptate la nivel european, a mai spus Orban.