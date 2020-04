Tehnologia în vreme de criză: 5 recomandări pentru mediul de afaceri

Articol susținut de PwC România

În plus, utilizarea realității augumentate și a realității virtuale în dezvoltarea de produse și servicii va aduce un plus de 359,4 miliarde de dolari la PIB-ul global până în 2030 conform studiului PwC „Seeing is believing”. Acestea vor permite organizațiilor să colaboreze și să lucreze împreună în medii virtuale, economisind timp și bani.Pe măsură ce timpul trece, iar noile restricții de mobilitate reprezintă, la nivel global, noul modus operandi, devine evident faptul că organizațiile trebuie să-și adapteze modul de lucru, atât din perspectiva internă, cât și în ceea ce privește interacțiunile cu clienții.Citiți continuarea articolului pe blogul PwC România Articol semnat de Radu Bădiceanu, Director, PwC România