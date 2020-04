IMM-urile vor primi credite bancare garantate de stat, la dobânzi subvenționate. Care sunt schemele de ajutor de stat aprobate

Articol susținut de PwC România

nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019 în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;

nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice sau instituția de credit care acordă finanțarea;

nu figurează cu credite restante în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A-C din baza de date a C.R.C (Centralei Riscului de Credit), inclusiv cu privire la finanțările de tip leasing;

nu se află în interdicție de a emite cecuri / bilete la ordin;

împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;

Schema de ajutor de stat propusă prin OUG 42/2020 are ca scop modificarea cadrului legislativ existent în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor (i.e. IMM Invest România, astfel cum acesta a fost aprobat prin OUG 110/2017) și are ca scop asigurarea accesului IMM-urilor la credite bancare în condiții preferențiale pentru asigurarea continuității activității și plata personalului angajat pe perioada pandemiei, până la 31 decembrie 2020. Modalitatea concretă de accesare a sprijinului financiar promis urmează să fie detaliată în norme metodologice. Anterior implementării, schema de ajutor de stat aprobată prin OUG 42/2020 va fi supusă analizei și aprobării de către Comisia Europeană.Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile din toate sectoarele, cu excepția celor din industria jocurilor de noroc și pariurilor, producția sau comercializarea de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai jos:Citiți continuarea articolului pe blogul PwC România Articol semnat de Sonia Voinescu - Associate D&BAu contribuit Gabriela Ifrim - Junior associate D&B și Lavinia Grigorie - Junior associate D&B