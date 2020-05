Tehnologia, esențială în adaptarea companiilor la schimbări, dar planificarea și talentele fac diferența

Articol susținut de PwC România

Mai mult de jumătate dintre respondenții la studiul PwC (57%) au considerat că IT este cea mai valoroasă funcție agilă. Este un răspuns intuitiv atâta timp cât abordarea agilă a fost inițiată de dezvoltatorii de software și este, de regulă, asociată cu ei. Tehnologiile sunt esențiale, necesare, dar sunt suficiente pentru schimbarea organizației? Contrar percepției comune, concentrarea excesivă pe IT este o greșeală pe care o fac multe organizații în încercarea de a adopta schimbarea.Dacă ne uităm care sunt primele trei obstacole în parcursul unei organizații către agilitate, observăm sunt că toate sunt legate de cultură și organizare. Schimbarea implică mai mult aceste arii decât reorganizarea IT care este o componentă esențială, dar care trebuie completată de un set de obiective bine definite și realizabile: o organizație trebuie să înțeleagă clar ce funcționează, ce nu și ce este prioritar, pentru a integra tehnologiile și a remodela treptat modul în care lucrează angajaţii, în care creează produse şi servicii sau le vând, adică întreaga cultură organizațională. Astfel, rezultă că planificarea, managementul performanței și talentele sunt cele mai valoroase dimensiuni ale agilității întreprinderii.În topul beneficiilor de a avea o companie agilă, respondenții au plasat: capacitatea sporită de adaptare a întregii organizații la schimbări (47%), echipe care se adaptează mai ușor la condiții noi (41%), echipe care sunt mai capabile să creeze și să ofere soluții valoroase pentru clienți (41%), echipe inovatoare (38%), îmbunătățirea calității produselor (36%) și deciziile mai bine informate (29%).Citește continuarea pe blogul PwC România Articol semnat de Dinu Bumbăcea, Partener, Leader Consultanță în Afaceri, PwC România