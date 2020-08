Sondaj PwC: 53% dintre antreprenorii din Europa Centrală și de Est estimează scăderea veniturilor în următoarele 12 luni și doar 7% prevăd creștere

Articol susținut de PwC România

50% dintre antreprenorii din Europa Centrală și de Est se așteaptă la declinul economiei globale în următoarele 12 luni, 36% cred că va rămâne la fel, iar 4% că va avea un avans moderat.

În ceea ce privește strategia de afaceri pentru următorii doi ani, 60% dintre antreprenori au spus că vor continua să-și dezvoltate activitatea principală.

58% dintre antreprenori cred că au gestionat impactul crizei COVID-19 la fel de bine ca principalii competitori din industria în care activează, iar 22% mai bine.

Cele mai importante măsuri luate pentru gestionarea impactului crizei COVID-19, dar și pentru viitor sunt munca de la distanță (84%), reducerea timpului de lucru, concedii (67%), implementarea planurilor de criză existente. Principalele măsuri luate în cea mai recentă criză, anterioară celei pandemice, au fost: reduceri de cheltuieli (84%), intrarea pe noi piețe (84%), pregătirea personalului (68%) și disponibilizări (53%).

Doar 7% dintre companiile antreprenoriale din ECE cred că vor înregistra creștere în acest an, iar 36% că se vor situa la același nivel ca anul trecut. În acest context, 31% din antreprenori au recurs la disponibilizări în ultimele luni, iar 5% au menționat că ar putea face disponibilizări în următoarele 12 luni. Asigurarea lichidității a devenit mai importantă ca niciodată. Astfel, 47% dintre respondenți au indicat că îmbunătățirea gestionării capitalului de lucru este necesară pentru a putea traversa perioada de criză. În același timp, un sfert dintre ei au crescut utilizarea noilor tehnologii.”Pandemia actuală are un impact major asupra companiilor antreprenoriale din fiecare industrie și regiune. Proiecțiile de venituri pentru următoarele 12 luni s-au redus dramatic, mai mult de jumătate dintre respondenți așteptându-se la scăderi. Deși sunt nevoiți să diminueze costurile pentru a face față acestei situații și pentru a-și proteja lichiditatea, este remarcabil că, de asemenea, antreprenorii caută noi surse de venit, își examinează modelele de afaceri, folosesc tot mai mult noile tehnologii și investesc în inovație pentru a-și diferenția companiile”, declară Ionuț Sas, Partener și Liderul serviciilor pentru antreprenori, PwC România.Pentru companiile antreprenoriale din ECE, cele mai mari amenințări pentru dezvoltarea afacerilor în perioada următoare sunt: reglementările, menționate de 82% dintre respondenți, urmate de lipsa de personal calificat (73%), securitatea cibernetică și IT (64%), noii competitori (64%) și incertitudinea geopolitică (64%). Coronavirusul este menționat de 45% dintre cei intervievați, pe același palier cu taxarea și perturbarea lanțurilor de aprovizionare.Flexibilitatea răspunsului la evenimente cu efect perturbator, precum pandemia, este limitată de factori precum: dependența de câțiva furnizori și parteneri (62%), respectarea reglementărilor (51%) și lipsa personalului calificat (49%).În schimb, asigurarea securității sanitare este principalul factor de succes în ”noua normalitate”, spun 89% dintre respondenți, urmat de utilizarea eficientă a muncii de la distanță (73%) și creșterea utilizării noilor tehnologii (67%). Alți factori menționați au fost extinderea pe noi piețe, lansarea de produse și servicii noi, îmbunătățirea competențelor angajaților și implicarea mai activă în companii a generațiilor viitoare (moștenitorii afacerilor).Datele pentru Europa Centrală și de Est au fost extrase din sondajul EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) Private Business Survey realizat în rândul a 2.990 de companii antreprenoriale din 53 de țări.