Anul școlar în pandemie: Cum vor fi acordate zile libere părinților dacă se închid școlile

Modul în care se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor atunci când unităţile de învăţământ sunt închise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de autorități a fost stabilit, în martie 2020, prin Legea nr. 19/2020.Recent, guvernul a adoptat OUG 147/2020 care are în vedere acordarea de zile libere doar în cazul în care, urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică și având în vedere și hotărârea comitetului pentru situații de urgență, sunt identificate cazuri de infectare și activitățile didactice sunt limitate sau suspendate. Astfel, prevederile OUG 147/2020 nu sunt aplicabile în ipoteza în care cursurile se pot desfășura online.Zilele liberenumai unuia dintre părinți, în cazul familiilor care au copii mai mici de 12 ani sau copii cu dizabilități de până la 26 de ani înscriși într-o unitate de învățământ sau într-o unitate de educație timpurie antepreșcolară.Zilele libere se acordă la solicitarea părintelui, printr-o cerere care trebuie însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului de naștere al copilului sau a documentului care atestă calitatea de părinte în conformitate cu definiția prevăzută de ordonanță precum și, dacă e cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap a copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte va conține elemente din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit OUG 147/2020 și nu se află în una din următoarele situații: are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporara a activității angajatorului (în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii), este în concediul de creștere a copilului, este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, se află în concediu de odihnă/concediu fără plată sau nu realizează venituri supuse impozitului pe venit.În plus, în cazul angajaților din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, din penitenciare și din unitățile sanitare publice, zilele libere se acordă doar în cazul familiilor monoparentale.Având în vedere că angajatorul are obligația să acorde zilele libere angajatului care solicită acest drept în baza prevederilor acestei Ordonanțe de urgență, un eventual refuzArticol semnat de Cristina Cristea - Manager PwC Romania, Raluca Marales - Senior Consultant PwC Romania și Sonia Bălănescu - Avocat colaborator D&B David și Baias SCA