Raport PwC: Investitorii imobiliari din Europa se orientează către orașele mari și active minim perturbate de criza sanitară

​Articol susținut de PwC România

Alte segmente care vor beneficia de o cerere relativ stabilă sunt centrele de date, clădirile științelor vieții (companii farmaceutice, de biotehnologie și de dispozitive medicale), energie nouă/infrastructură, industrialul și turnurile de comunicații.”Pandemia a forțat milioane de persoane să lucreze de acasă, a închis magazinele cu amănuntul și a accelerat schimbările structurale care au afectat trei sectoare principale ale lumii imobiliare - birouri, comerț cu amănuntul și ospitalitate. Astfel că beneficiarii pieței din acest an sunt activele din sectoare minim perturbate și beneficiare ale digitalizării accentuate din ultimul an. În România, tendințele sunt similare cu cele din Europa și vedem un apetit crescut pentru investițiile în rezidențial și logistică”, a declarat Francesca Postolache, Partener PwC Romania.Având în vedere creșterea puternică a muncii la distanță și modul în care această tendință ar putea evolua pe termen lung, niciun sector de birouri nu figurează în primele zece proprietăți imobiliare ale acestui an.Pentru 2021, „zborul către siguranță” pentru mulți investitori implică tehnologie, și trei dintre primele patru tipuri de proprietăți din clasament vor beneficia de ritmul crescut al digitalizării respectiv centre de date, turnuri de comunicații și logistică.De asemenea, rezidențialul rămâne foarte favorizat de investitori, trei sectoare din primele zece reprezentând o formă de rezidențial.Clasamentul anual al celor mai atractive orașe europene pentru investițiile imobiliare reflectă precauția investitorilor, care continuă să vadă orașele importante ale Europei ca pariuri mai sigure, ce oferă lichiditate și stabilitate.Astfel, Berlinul se află în fruntea listei ca favorit general pentru potențiali în 2021, investitorii fiind încurajați de performanța relativ puternică în abordarea COVID-19 de către Germania în ansamblu. De altfel, Germania este prezentă cu încă trei orașe în top 10.Londra urcă două poziții până pe locul doi, investitorii considerând că va crea o valoare bună pe termen lung, iar Parisul rămâne în top trei.Industria nu exclude nici orașele mici și mijlocii, cu condiția ca acestea să fie bine conectate - conectivitatea la transport este considerată în mod covârșitor cel mai important factor în evaluarea orașelor.- 55% dintre investitori se așteaptă să fie cumpărători neți de proprietăți imobiliare în 2021, dar securitatea veniturilor din activele care nu sunt de bază provoacă îngrijorare.- Sondajul arată un declin marcat în încrederea în afaceri pentru 2021, cu aproape jumătate dintre respondenți așteptându-se la o scădere a profiturilor și un sfert anticipând pierderi de locuri de muncă în acest sector.- Investitorii interni și europeni vor juca un rol mult mai mare în Europa în 2021. Aproximativ o treime dintre respondenți se așteaptă ca investitorii europeni să-și mărească angajamentele în 2021.- Directorii imobiliari au fost prudenți în ceea ce privește perspectivele generale, rezultând o scădere semnificativă a încrederii în afaceri, 28% comparativ cu 13% în raportul anterior. În plus, 44% au anticipat o scădere a profitabilității, comparativ cu 15% în 2019.Sondajul Emerging Trends in Real Estate 2021, realizat în rândul a circa 1.000 de lideri din industrie din Europa, poate fi găsit aici Articol semnat de Francesca Postolache, Partener PwC Romania