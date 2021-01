Raport PwC: Activitatea de M&A va accelera la nivel global în următoarele șase până la 12 luni, datorită sumelor foarte mari disponibile pentru achiziții

​Articol susținut de PwC România

”Piața de M&A va fi marcată în 2021 de oportunitate și transformare. Ca urmare a schimbărilor aduse în economie de pandemia COVID-19, multe companii au realizat că le sunt necesare resurse, tehnologii noi și forță de muncă specializată pentru a crea valoare pe termen lung, iar achizițiile reprezintă cel mai rapid și eficient mod de a le obține. Astfel concurența va deveni puternică pentru companiile care pot aduce sau completa aceste nevoi. Pe de altă parte, consolidarea va fi inevitabilă pentru companiile care se confruntă cu probleme. La rândul ei, piața de M&A din România va rămâne activă și în acest an, existând numeroase tranzacții în curs de finalizare sau în discuții. Totuși, 2021 a început sub semnul prudenței chiar dacă numărul de tranzacții încheiate în a doua jumătate a anului trecut a accelerat. Evoluția campaniei de vaccinare, a noilor tratamente împotriva COVID-19 vor influența în acest an percepția investitorilor și, implicit, luarea deciziilor de achiziție”, a declarat Dinu Bumbăcea, Partener și Lider al Departamentului de Consultanță al PwC România.În a doua jumătate a anului 2020, în pofida impactului pandemiei COVID-19 asupra economiei, valorile tranzacțiilor au urcat puternic, cu 94%, comparativ cu primul semestru al anului trecut, iar volumele au crescut cu 18%, la nivel global. În plus, atât volumul tranzacțiilor, cât și valoarea au fost mai mari decât în ultimele șase luni din 2019. În același timp, numărul ”mega” tranzacțiilor s-a dublat, iar tehnologia și telecomunicațiile au fost sectoarele care au înregistrat cea mai mare creștere pe măsură ce cererea pentru active digitale a accelerat.”Evaluarea activelor rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru succesul M&A. După un an 2020 turbulent, 2021 va fi marcat de o polarizare a evaluării activelor și de accelerarea tranzacțiilor în sectorul digital. În cazul companiilor din tehnologie, evaluările mari și concurența intensă ar putea determina cumpărătorii să adopte o abordare mai agresivă pentru a achiziționa activele dorite. În schimb, evaluările companiilor afectate de COVID-19 sau cu modele de afaceri care nu mai sunt viabile vor fi afectate”, a spus George Ureche, M&A Leader, PwC România.Alți factori care ar urma să aibă impact asupra evaluărilor și activității de M&A sunt creșterea numărului de restructurări și continuarea creșterii pieței de IPO, în special utilizarea companiilor de achiziții cu scop special (SPAC) pentru a strânge capital. În 2021 este așteptată o mai mare activitate SPAC, care implică în special active precum infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice, stocarea energiei electrice și tehnologia medicală.- Volumul tranzacțiilor în sectorul de tehnologie a crescut cu 34%, iar valorile cu 118%. Volumele tranzacțiilor în telecomunicații au urcat cu 15%, iar valorile cu aproape 300%, pe fondul încheierii a trei ”mega” tranzacții.- În prima jumătate a anului, mulți indici bursieri, inclusiv media industrială Dow Jones, NASDAQ Composite, S&P 500, Shanghai Stock Exchange și Nikkei 225, sunt la sau aproape de maximele istorice. Spre exemplu, DoorDash a închis prima zi de tranzacționare cu 86% peste prețul inițial, iar Airbnb cu un plus de peste 112%.- La nivel regional, volumul tranzacțiilor a crescut cu 20% în America, cu 17% în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, respectiv în în Asia Pacific, în a doua jumătate a anului 2020. America a înregistrat cea mai mare creștere a valorilor tranzacțiilor de peste 200%, în principal datorită unor ”mega” tranzacții semnificative în a doua jumătate a anului.- Sursele netradiționale de creare a valorii, cum ar fi impactul factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG), sunt luate în considerare din ce în ce mai mult în luarea de decizii strategice și în due diligence, întrucât se concentrează pe protejarea și maximizarea randamentelor din evaluările ridicate și cererea acerbă.Articol semnat de Dinu Bumbăcea, Partener și Lider al Departamentului de Consultanță al PwC România și George Ureche, M&A Leader, PwC România