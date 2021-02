PwC, prima firmă de consultanță care a deschis un birou local, aniversează 30 de ani în România

Articol susținut de PwC România

De la 16 angajați în 1991, PwC România a ajuns la o echipă de peste 800 de profesioniști în prezent, coordonată de 21 de Parteneri.

Proiecte importante derulate de autoritățile române sau instituții internaționale au fost sprijinite de consultanții PwC.

PwC România a realizat prima clasificare a societăţilor comerciale din România pentru autorităţile române, primele audituri ale marilor societăți și a contribuit la implementarea pe plan local a standardelor internaționale de raportare financiară IFRS, întocmind primele situații financiare conforme cu acestea.

Constant, PwC a contribuit la elaborarea celor mai importante legi cu impact în activitatea companiilor, cum ar fi prima lege a insolvenței, introducerea TVA, transpunerea directivelor europene, regulamentul vamal comunitar sau primul Cod Fiscal din România.

Încă de la înfiinţare, PwC a avut un rol major în crearea şi dezvoltarea unor profesii liberale în România, în constituirea şi conducerea organismelor profesionale asociate, reprezentanții PwC fiind aleşi în conducerea acestora: AmCham România, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), Camera Consultanţilor Fiscali (CCF), The Association of Business Service Leaders in Romania (ABSL), Consiliul Investitorilor străini și Coaliția pentru Dezvoltarea României.

D&B David și Baias, societatea de avocați corespondentă PwC România, a obținut multe decizii de referință atât în instanțele din România, cât și în cele internaționale, în litigii fiscale și comerciale, cu efect în modificarea și armonizarea legislației naționale.

Numeroase studii și sondaje privind sectoare importante ale economiei sunt realizate periodic de PwC România, cum ar fi: PayWell, Saratoga, CEO Survey, Family Business Survey, Entertainment & Media Outlook.

În 1991, Coopers & Lybrand, care a fuzionat la nivel global, șapte ani mai târziu, cu Price Waterhouse (PW) sub brandul PriceWaterhouseCoopers sau PwC, a deschis un birou în București, devenind prima mare companie de servicii profesionale cu prezență în România. PW s-a stabilit în România în 1993. Încă de la început, compania s-a implicat în proiecte fundamentale pentru economia românească și pentru mediul de afaceri local, contribuind la elaborarea legislației naționale în domeniile esențiale, la înființarea celor mai importante instituții și asociații profesionale și oferind consultanță și asistență companiilor, organizațiilor guvernamentale și internaționale."PwC s-a implicat de la început în crearea unui cadru legislativ modern și eficient fără de care nici companiile, nici instituțiile nu ar putea evolua pentru a crea un mediu favorabil creșterii economice", a spus Daniel Anghel, Partener și Liderul serviciilor fiscale și juridice PwC România.În cele trei decenii de activitate, PwC România a fost implicată în unele dintre cele mai mari proiecte de investiții din țara noastră, oferind totodată consultanță în tranzacții majore din sectoarele auto, retail, bancar, energie, farmaceutic sau produse industriale, asistând în total peste 600 de tranzacții (sell side/ buy side) și având peste 70 de mandate de asistență la exit."În cei 30 de ani de activitate, am fost alături de mii de companii din toate industriile, antreprenoriale sau multinaționale, care și-au dezvoltat și consolidat operațiunile din România sau s-au extins pe alte piețe. Le-am sprijinit folosind cele mai bune practici și cea mai înaltă expertiză, existente la nivel global", a declarat Dinu Bumbăcea, Partener și Lider Consultanță în Afaceri PwC România.PwC România a participat la primele audituri financiare realizate în România, după 1990, și a întocmit primele situații financiare conforme cu standardele internaționale IFRS, clădind încredere în mediul de afaceri local."În tot acest timp, PwC a creat o cultură organizațională solidă. Generații întregi de specialiști în audit, contabilitate, fiscalitate și alte domenii ale consultantei au fost formate în cadrul companiei noastre. Ne bucurăm că am fost printre cei care au pus bazele acestei profesii în România și că mulți dintre profesioniștii care au trecut prin școala PwC România contribuie la rândul lor la dezvoltarea mediului de afaceri local", a spus Kenneth Spiteri, Partener și Lider servicii de Audit PwC România.