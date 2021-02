Barometrul HR: În 2020, românii au optat pentru siguranța locului de muncă. Fluctuația de personal în companiile din România a scăzut la 17,2%

Articol susținut de PwC România

Din procentul de 17,2%, cea mai mare parte, respectiv 13,2%, au fost încetări voluntare. Cea mai mare fluctuație de personal a fost înregistrată în sectorul de Retail și FMCG, de 25,1%, iar cea mai mică în servicii financiare, de 8%."Pe fondul incertitudinii create de pandemie, piața forței de muncă a cunoscut un ușor îngheț anul trecut. Angajații au preferat stabilitatea și siguranța, iar angajatorii au recrutat mai puțin decât în anii anteriori sau chiar deloc. După o perioadă de expectativă, pe măsură ce munca de la distanță s-a dovedit funcțională în multe sectoare, companiile au început să regândească relațiile de muncă, având în prim plan flexibilitatea și mobilitatea. Angajatorii au înțeles că schimbările din ultimul an nu sunt conjuncturale și că trebuie să își adapteze modelele de business acestor tendințe. Ne aflăm, deci, în pragul unui proces de transformare care va avea loc pe termen lung, iar faptul că multe companii au inclus în bugetele pentru 2021 creșteri salariale arată că atât angajatorii, cât și angajații se obișnuiesc treptat cu noua normalitate", a declarat Ionuț Simion, Country Managing Partner, PwC România.Potrivit raportului, bugetul salarial al companiilor respondente va crește în medie cu 3,8% în acest an, comparativ cu 2020 când procentul a fost de 5,6%.Telemunca s-a transformat anul trecut din beneficiu în necesitate și este de așteptat să continue pentru mulți angajați și pe termen lung. Astfel, 43% dintre companiile respondente la HR Barometru au arătat că vor aplica telemunca pe termen lung, 52% încă analizează această perspectivă, iar doar 5% nu iau în calcul permanentizarea telemuncii sau declară că aceasta nu este relevantă pentru activitatea lor.În ceea ce privește modelul aplicat, 44% au arătat că vor alterna munca la birou cu telemunca, conform opțiunii angajaților, 40% vor combina venirea la birou și telemunca pe baza unei planificări, 16% vor adopta telemunca permanentă pentru anumiți angajați, conform opțiunii acestora, iar 2% telemunca permanentă obligatorie pentru anumiți angajați."După experiența ultimului an, în care și-a dovedit eficiența, era de așteptat ca munca de la distanță să fie aplicată de multe organizații pe termen lung. Această direcție este datorată, pe de o parte, perspectivei incerte legate de evoluția pandemiei, care nu va dispărea prea curând, iar pe de altă parte, de beneficiile care s-au conturat atât pentru angajați (protecție, flexibilitate, autonomie), cât și pentru angajatori (reduceri de costuri). Provocarea mai departe este de a găsi acea modalitate de permanentiza telemunca pentru a maximiza avantajele pe care le poate aduce, dar și pentru a diminua efectele secundare asupra anumitor procese de business, a căror eficacitate este limitată în mediul virtual, sau asupra stării de bine a angajaților, serios afectată în această perioadă", a arătat Oana Munteanu, Director People & Organisation PwC România.Ea a subliniat că tehnologia va permite politici foarte versatile și personalizate, dar este nevoie și de o regândire în ansamblu a mai multor politici de resurse umane, în special a strategiilor de compensații și beneficii.Anul trecut, companiile și-au redus bugetul pentru învățare și dezvoltare în medie cu 7% comparativ cu 2019, cea mai mare scădere fiind în Retail și FMCG, de 27,5%. Pentru 2021 însă sectorul Retail/FMCG estimează o creștere cu peste 23% a fondurilor alocate pentru învățare și dezvoltare, iar la nivelul pieței este estimată o majorare de 27,5% comparativ cu 2020.Studiul HR Barometru a fost derulat de către PwC în perioada 27 Ianuarie – 1 Februarie 2021, pe baza informațiilor furnizate de către 56 de companii participante din IT&C, BPO Produse industriale, Energie (utilități /produse petroliere), Farmaceutic /Medical, Servicii financiare și FMCG/Retail.Aproape o treime (32%) dintre companiile respondente au între 101 - 500 angajați, 23% sub 100 angajați, 18% între 1.001 - 3.000 angajați, 18% peste 3.000 angajați și 9% între 501 - 1.000 angajați.Articol semnat de Ionuț Simion și Oana Munteanu