Raport PwC: Mașina personală rămâne principala preferință pentru mobilitate. Platformele alternative au perspective pozitive de revenire pe termen lung

Articol susținut de PwC România

Deși mașina personală va rămâne în topul preferințelor pentru mobilitate ale consumatorilor din Uniunea Europeană ca urmare a pandemiei, modalitățile alternative își vor reveni pe termen mediu și lung, cel mai puternic avans fiind estimat pentru platformele de car sharing și închirieri, potrivit raportului ”The 2021 Digital Auto Report”, realizat de strategy&, departamentul de strategie globală din rețeaua PwC.





Astfel, cota de piață a platformelor de car sharing și închirieri ar urma să crească de la 6% în acest an, la 10% în 2025 și la 21% în 2035. Mai afectate de pandemie, platformele de mobilitate ride sharing (ex. Uber, Bolt) își vor reveni mai greu, urmând să crească de la 2% în 2021, la doar 3% în 2025 și apoi la 7% în 2035. Utilizarea mașinii personale ar urma să scadă de la 92% în acest an, la 87% în 2025 și 72% în 2035.





”Consumatorii sunt tot mai preocupați pentru sănătatea și siguranța lor și vor continua să folosească mașina personală pentru a se deplasa și după pandemie. Iar această tendință se reflectă și în cifre, piața la nivelul UE înregistrând, potrivit ACEA, o creștere cu peste 11% în ianuarie-august, față de perioada similară din 2020, în pofida problemelor cauzate de lipsa unor componente. România se înscrie în trend, cu un avans al vânzărilor de 7% în perioada amintită, impulsionate și de programul Rabla. Totuși, chiar dacă mașina personală rămâne pe primul loc în topul preferințelor de mobilitate, vedem perspective pozitive pentru alternativele de mobilitate, în special pentru platformele de car sharing, care închiriază și mașini electrice, dar și pentru utilizarea bicicletei sau mersul pe jos”, a declarat Daniel Anghel, Partener și Lider pentru industria Auto în cadrul PwC România.





Spre exemplu, în Germania tot mai puțini consumatori planifică să utilizeze modalitățile alternative de mobilitate precum taxi, platformele de ridesharing (ex. Uber, Bolt) și transportul în comun, chiar și după pandemie, și vor folosi mai mult mașina personală, bicicleta sau vor merge pe jos.





Parcul auto european va stagna. Mașinile electrice în intenția de cumpărare pe termen lung





În lumina schimbărilor aduse de pandemie, parcul auto din Europa va stagna (-0,6%) până în 2035, la 281 milioane vehicule, după ce în ediția anterioară a raportului fusese estimată o scădere de 1,2%.





Piața auto verde se află într-un punct de inflexiune în Europa, determinată de un puternic impuls guvernamental (stimulente și reglementări). Astfel, vânzările de mașini electrice noi ar urma să atingă 27% din totalul vânzărilor de autovehicule noi până în 2025 și 78% în 2035.





Construirea lentă a infrastructurii de încărcare va deveni în curând cel mai mare obstacol de creștere.





