PwC Autofacts: România va avea o creștere de doar 0,7% a vânzărilor de autoturisme și vehicule comerciale ușoare noi în acest an

Astfel, se estimează că vânzările auto de pe piața locală vor avansa cu circa 46% până în 2024, comparativ cu acest an, reprezentând cea mai mare creștere dintre cele cinci state analizate în raport: Slovacia (40%), Polonia (20%), Cehia (15,5%) și Ungaria (15%)."Criza semiconductorilor a afectat puternic întreaga industrie auto, iar asta se reflectă în lipsa mașinilor din stoc și în termenele de livrare extinse chiar și de până la un an de la data comenzii. După câteva luni de creștere care promiteau un an 2021 bun pentru piața auto, impulsionat și de programul Rabla, în septembrie înmatriculările s-au redus cu aproape 18%, iar în octombrie scăderea s-a adâncit la peste 23%. Astfel că, în cel mai bun caz, finalul de an se va încheia cu un mic avans față de nivelul din 2020", a declarat Daniel Anghel, Partener, Liderul serviciilor pentru industria automotive, PwC România.Raportul Autofacts estimează că Polonia va încheia anul 2021 cu o creștere de 6,5% a vânzărilor auto noi, urmată de Cehia, cu 5,9%, și Ungaria, cu 1,06%. Singura piață pentru care se estimează scădere, de 2,4%, este Slovacia.Per total, perspectivele de vânzări din cele cinci state vor fi determinate în principal de disponibilitatea produselor și de modul în care evoluează pandemia. Analiza PwC Autofacts indică un plus de 5% față de 2020, la 1,1 milioane de mașini vândute.După un declin de 11% a producției auto în 2020, estimările Autofacts și IHS arată o creștere de aproximativ 5% în acest an, la 461.000 unități, un motor important al acestei majorări fiind modelul Duster al Dacia (+22.000 unități, un avans anual de 12%) și Ford Puma (+20.000 de unități, 15% creștere). Performanța va depinde totuși de asigurarea necesarului de semiconductori în următoarele luni.România se plasează pe locul al treilea în Europa Centrală după nivelul producției auto din acest an, după Cehia și Slovacia și înaintea Poloniei și Ungariei.Estimările până în 2028 arată o creștere a producției auto din România cu 30%, față de nivelul din acest an, la 602.000 unități, o rată similară fiind preconizată și pentru Cehia și Ungaria. Cel mai mare avans, de 47%, este așteptat în Polonia, iar cel mai mic, de 10%, în Slovacia.În ceea ce privește producția de vehicule electrice și hibrid în Europa Centrală, IHS Markit estimează că 53% din producția auto totală din Ungaria va fi reprezentată de vehiculele electrice cu baterii - BEV până în 2028, aceasta fiind urmată de Cehia, cu o cotă de 45%, și Slovacia, cu 27%. În România accentul va fi pe autoturisme FHEV (full hybrid) și va fi dictat de Dacia.Per total, IHS Markit a revizuit prognoza de producție pentru cele cinci state în acest an cu minus 8%, în comparație cu ultimul raport, la un total de 3,5 milioane de vehicule. Acest volum depășește cu 4% nivelul din 2020, dar este cu 15% sub volumul din 2019 (4,1 milioane).În primele trei trimestre ale anului 2021, întreaga producție auto din Europa s-a redus cu 1,9 milioane de unități, din care 16% (309.000 unități) reprezintă pierderile Cehiei, Poloniei, Slovaciei, României și Ungariei.Articol semnat de Daniel Anghel, Partener, Liderul serviciilor pentru industria automotive, PwC România​