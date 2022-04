Articol susținut de PwC România Miercuri, 27 Aprilie 2022, 14:50

Fuziunile și achizițiile în sectorul servicii financiare sunt așteptate să crească în acest an, continuând tendința din 2021, pe fondul procesului de transformare prin care trece această industrie sub presiunea reglementărilor, a concurenței cu platformele fintech, creșterii dobânzilor și digitalizării, reiese din raportul PwC Global M&A Trends in Financial Services 2022.

De asemenea, presiunea de a se adapta la nevoile în schimbare ale clienților, concurența mare din industrie, dar și nevoia de optimizare a costurilor și de creștere a marjelor de profit vor continua să impulsioneze activitatea de M&A în 2022. Vom vedea tot mai multe parteneriate strategice în domeniul tehnologiei și inovației, dar și consolidări și achiziții de bănci care au cota mică de piață.

În 2021, piața de fuziuni și achiziții în domeniul serviciilor financiare de la nivel global a crescut cu 21% în volum și cu 40% în valoare, în principal din cauza amânării unor tranzacții ce trebuiau încheiate în 2020. Valoarea tranzacțiilor a fost impulsionată de mai multe tranzacții semnificative - cele cu o valoare mai mare de 5 miliarde de dolari - în special în sectoarele de leasing, bancar, fintech și asigurări, dar și ca urmare a concurenței acerbe dintre corporații, fondurile cu capital privat și companiile de achiziții cu scop special (SPAC) pentru anumite obiective digitale și tehnologice.

Un articol semnat de Diana Coroabă, Partener și Lider FS PwC România

