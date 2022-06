Articol susținut de PwC România Luni, 06 Iunie 2022, 14:46

Diana Roșu, Anca Lungeanu, Cosmin Boare • PwC România

​​Creșterea exponențială a pieței de jetoane nefungibile, așa zisele „NFT-uri” sau „non-fungible tokens”, în 2021, a surprins investitorii neconvenționali și antreprenorii nu numai prin număr, dar și prin utilitățile practice ale acestora, devenind un activ tot mai atractiv. Ca ordin de mărime, piața de NFT ajunsese la 2,5 miliarde de dolari la jumătatea anului 2021, față de 13,7 milioane de dolari în perioada similară din 2020, potrivit unui studiu ”Non-Fungible Tokens (NFTs): Legal, tax and accounting considerations you need to know” realizat de rețeaua internațională a PwC.

Acest lucru poate fi atribuit atât creșterii prețurilor cripto în timpul anului, creând un interes substanțial, cât și adoptării continue pe piața de larg consum a criptomonedelor. NFT-urile au servit astfel drept catalizator pentru adoptarea în masă a criptomonedelor pe piață în 2021, iar sectorul a atras un interes substanțial din partea investitorilor - acaparând 14% din toate tranzacțiile de strângere de fonduri din 2021. Previziunile pentru anul 2022 arată o continuare a creșterii tranzacțiilor de strângere de fonduri.

În urma scăderii dramatice a multor criptomonede la mijlocul lunii mai 2022, inclusiv a celor mai puternice precum Bitcoin, Ethereum sau Terra-Luna, pierderea s-a reflectat și în piața NFT- urilor, cu deprecieri de minim 50%. În acest context și având în vedere evoluția constantă a ecosistemului virtual, din punctul nostru de vedere, cel mai important pas în procesul de transformare și de acceptare a noii realități virtuale ca parte a realității noastre constă în pseudo-reglementarea activelor digitale – indiferent de forma pe care o iau. Până la o reglementare clară, niciun principiu general aplicabil nu va fi suficient și de încredere în lipsa unei analize particulare a sferei complete de implicații juridice, contabile și fiscale dacă se va dori lansarea și participarea la un proiect de succes. Întrucât acest domeniu este de actualitate, având la bază o tehnologie relativ nouă care nu este pe înțelesul publicului larg, suntem siguri că o potențială investiție necesită o colaborare a emitentului (care cunoaste cel mai bine ecosistemul și fluxurile din tranzacții) cu un consultant specializat în toate ariile prezentate mai sus (contabil, juridic și fiscal).

