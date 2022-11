Articol susținut de PwC România Marți, 22 Noiembrie 2022, 14:14

PwC România

O echipă integrată de specialiști ai PwC România și D&B David și Baias, societatea de avocatură corespondentă PwC în România, a asistat asociații Goodies Meat Production în procesul de vânzare a părților sociale către grupul alimentar Smithfield Europe. Goodies Meat Production este unul dintre marii producători români de preparate din carne, fabricate în una dintre cele mai moderne unități de procesare din România, localizată în județul Prahova.

Anda Rojanschi, George Ureche Foto: PwC România

”Prima dată când am vizitat compania, am avut imaginea unui OZN aterizat în dealurile din Ceptura. Fabrica este de fapt oglinda unei companii administrate după cele mai înalte standarde de doi antreprenori excepționali. Ne bucurăm că am fost alături de ei în această tranzacție ce reconfirmă valoarea generată de mediul antreprenorial, care construiește business-uri performante și relevante”, a declarat George Ureche, coordonatorul departamentului de fuziuni și achiziții din cadrul PwC România.

“George și întreaga echipă PwC sunt profesioniști, iar nivelul lor de implicare și perseverență au fost determinante în depășirea momentelor critice. A fost o plăcere să lucrăm împreună, iar finalul unui proces de tranzacție înseamnă începutul unei prietenii”, au declarat Adrian Neniță și Gabriel Cîmpeanu, fondatorii Goodies Meat Production.”

Experții PwC România și D&B David și Baias au oferit servicii profesionale integrate în derularea procesului de tranzacție (M&A) și servicii de consultanță juridică.

“Anul acesta a fost un nou an efervescent pentru piața de M&A din România, fiind anunțate multe tranzacții în sectoare de activitate variate. Companiile din industria alimentară sunt permanent interesante pentru investitori. Suntem bucuroși ca am putut fi implicați în aceasta tranzactie. Vom continua să asistăm vânzătorii până la finalizarea tranzacției, aceasta fiind supusă aprobării Consiliul Concurenței.” a spus Anda Rojanschi, Partener D&B David și Baias.

Echipa PwC a fost coordonată de George Ureche, Director și M&A Leader, Marina Pavel, Senior Manager, și Robert Cirstea, Manager.

Echipa D&B David și Baias a fost coordonată de Anda Rojanschi, Partener, și alcătuită din Romana Petre, Avocat Senior Coordonator, Alice Spiridon, Avocat Senior, Mihaela Panfilii, Asociat Junior (M&A), Lucian Bozian, Avocat Senior Coordonator, Sonia Voinescu, Avocat Senior și Andreea Toncu, Avocat Colaborator (Dreptul concurenței).

Articol susținut de PwC România