​Mai mult de un sfert (27%) dintre directorii generali din România cred că organizațiile pe care le conduc nu vor supraviețui peste un deceniu dacă își continuă cursul actual, conform PwC România CEO Survey. Întrebați care sunt factorii care vor influența profitabilitatea industriei lor pe termen mediu, executivii menționează schimbarea preferințelor consumatorilor, noutățile în reglementare, lipsa de competențe a angajaților, apariția unor noi tehnologii, tranziția la noi surse de energie și distorsiunile lanțului de aprovizionare. Sinteza opiniilor respondenților din acest an se va regăsi în raportul PwC România CEO Survey, care va fi lansat public în cadrul unei conferințe pe 29 martie.

”Una dintre cele mai presante întrebări pentru directorii generali este cum vor reuși să transforme organizațiile astfel încât să le asigure viabilitatea pe termen lung. Ritmul schimbărilor este incomparabil mai rapid față de acum 10 sau 20 de ani, iar riscul de a nu ține pasul este pe măsură. Majoritatea liderilor din companii spun că investesc în automatizarea proceselor, în tehnologii noi, cum sunt cloud sau inteligența artificială și, nu în ultimul rând, în dezvoltarea competențelor angajaților. Identificarea și păstrarea talentelor este o mare preocupare și îngrijorare pentru companii, pentru că nicio transformare nu poate avea loc fără oamenii potriviți”, spune Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner, PwC România.

Pentru a avea o înțelegere mai aprofundată a viziunii liderilor de companii despre economie și afaceri, am realizat în cadrul raportului o serie de interviuri pentru rubrica ”Inside the mind of the CEO” cu: Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, Andreea Pipernea, CEO NN Pensii, Cătălin Radu, General Manager Bristol Myers Squibb, Mihaela Bîtu, CEO ING Bank, Julien Munch, CEO Carrefour, Raffel Volker, CEO E.ON România, Sergiu Manea, CEO BCR, Francois Bloch, CEO BRD Groupe Société Générale și Călin Costinaș, Deputy CEO Profi Rom Food. Interviurile integrale vor fi publicate în raport și pe blogul PwC România aici.

În acest articol puteți citi contribuțiile aduse de Mihaela Bîtu, CEO ING Bank, Julien Munch, CEO Carrefour, Raffel Volker, CEO E.ON România.

Mihaela Bîtu, ING Bank România: ”Deși speram ca anul 2022 va fi unul mai liniștit după perioada pandemiei, realitatea ne-a surprins cu noi șocuri: războiul din Ucraina, criza energetică, inflația la cote nemaiîntâlnite de mulți ani. Cu toate acestea, economía și societatea românească și-au demonstrat încă o dată reziliența și capacitatea de adaptare. Creșterea económică de 4,8% înregistrată anul trecut a depășit așteptările analiștilor, iar sectorul bancar este bine capitalizat și pregătit să facă față cu succes provocărilor. Desigur, este nevoie să fim în continuare vigilenți, date fiind incertitudinile geopolitice și economice, însă cred și sper că 2023 va fi un an de cvasi-normalizare. Deși nu ne așteptam la o evoluție rapidă, inflația se înscrie pe un trend descrescător, iar perspectivele de creștere economică globală și locală par pozitive”.

”La nivelul ING România, avem o abordare prudentă, rezerve de capital și o politică de provizionare robustă, care ne permit să privim cu încredere în viitor și să fim aproape de clienții noștri, atât în vremuri bune cât și în perioade mai dificile.” Răspunsurile din cadrul interviului pot fi citite integral aici.

Volker Raffel, CEO E.ON România: ”Criza energetică ne-a arătat încă o dată cât de vital este acest sector pentru economie. Sunt necesare investiții substanțiale pentru a asigura securitatea energetică și pentru a transforma sectorul într-unul durabil. Rețelele de distribuție, atât cele de gaz, cât și cele de electricitate, au nevoie de investiții de miliarde de euro până în 2030 pentru a le ridica nivelul de performanță și adecvare la standardele Green Deal și Fit for 55. ”

”Din punct de vedere energetic, România are un punct de plecare excelent, fiind dependentă în proporție de doar 10% de importurile de gaze sau de electricitate. Potențialul de investiții în capacități de producție de energie eoliană, solară etc. este foarte bun, iar noi vedem deja un interes crescut din partea investitorilor. România ar putea, de pildă, să urmeze exemplul țărilor iberice: să atragă investitori care caută locuri pentru a produce energie ieftină pentru piața europeană.” Răspunsurile din cadrul interviului pot fi citite integral aici.

Julien Munch, CEO Carrefour România: ”Sunt convins că România are potențial economic. România crește în regiune, antreprenoriatul înflorește, este loc pentru investitori. Întrucât suntem parteneri cu afaceri din România, putem experimenta direct efervescența și creativitatea acestora. Cu toate acestea, văd trei condiții importante pentru a susține în continuare creșterea țării și pentru a continua să acordăm încredere investitorilor privați. În primul rând, predictibilitatea și o anumită stabilitate legislativă și fiscală pe termen mediu; în al doilea rând, investițiile continue în infrastructurile majore ale țării și, în al treilea rând, un subiect care este puțin menționat astăzi, dar care este totuși vital, cel al demografiei și al dinamicii ei. Acestea sunt, desigur, și chestiuni europene, dar cred că de ele va depinde parțial creșterea în continuare a României. Privind la echipa Carrefour România, la furnizorii noștri, la partenerii noștri de afaceri și la potențialul pieței, am destule motive să rămân optimist și să cred într-o viitoare evoluție solidă pentru această țară”. Răspunsurile din cadrul interviului pot fi citite integral aici.

PwC CEO Survey explorează, de peste un deceniu, percepțiile directorilor generali din România privind evoluția economiei, perspectivele, provocările și oportunitățile de dezvoltare ale organizațiilor pe care le conduc. Sinteza opiniilor respondenților din acest an se va regăsi în raportul PwC România CEO Survey, care va fi lansat public în cadrul unei conferințe pe 29 martie.

