Majoritatea directorilor generali din România (69%) consideră că deficitul de forță de muncă și de competențe va afecta într-o măsură mare sau foarte mare rentabilitatea industriei în care activează, în următorii zece ani, conform PwC CEO Survey 2023. Îngrijorările privind forța de muncă nu sunt noi, dar sunt tot mai accentuate odată ce schimbările demografice și impactul noilor tehnologii sunt mai vizibile. Față de liderii de companii din alte țări, cei din România sunt mai preocupați de situația forței de muncă. Sinteza opiniilor respondenților din acest an se va regăsi în raportul PwC România CEO Survey, care va fi lansat public în cadrul unei conferințe pe 29 martie.

”Analizele noastre globale arată că există o discrepanță între competențele actuale ale angajaților și nevoile angajatorilor, generate de noile tehnologii. În multe economii, locurile de muncă disponibile nu pot fi ocupate din cauzei lipsei calificărilor. Parțial situația poate fi explicată de avansul extrem de rapid al tehnologiilor căruia educația formală și informală nu i-au putut ține pasul. O altă cauză este demografia fie că vorbim de îmbătrânirea populației, mai ales în țările dezvoltate, dar și în curs de dezvoltare, fie că vorbim de mobilitatea populației. România se află într-o situație fragilă din ambele perspective, iar rolul companiilor și al guvernului este să găsească programe de formare și educare pentru a reduce decalajul dintre nevoile de pe piața muncii și pregătirea angajaților”, spune Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner, PwC România.

Pentru a avea o înțelegere mai aprofundată a viziunii liderilor de companii despre economie și afaceri, am realizat în cadrul raportului o serie de interviuri pentru rubrica ”Inside the mind of the CEO” cu: Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, Andreea Pipernea, CEO NN Pensii, Cătălin Radu, General Manager Bristol Myers Squibb, Mihaela Bîtu, CEO ING Bank, Julien Munch, CEO Carrefour, Raffel Volker, CEO E.ON România, Sergiu Manea, CEO BCR, Francois Bloch, CEO BRD Groupe Société Générale și Călin Costinaș, Deputy CEO Profi Rom Food. Interviurile integrale vor fi publicate în raport și pe blogul PwC România aici.

Sergiu Manea, CEO BCR: ”Economia e cea care ne arată cel mai bine că totul este temporar și ciclic, chiar și atunci când ne aflăm în fața unor contexte dificile. Însă, indiferent de evoluție, diferența o face viziunea strategică și capacitatea de adaptare. (...) Cred că aspirațiile noastre sunt cele care modelează societatea și împreună putem să construim un viitor echitabil, care să ne pregătească pentru economia longevității. Un viitor în care ne vom bucura de solidaritate intergenerațională, unde generațiile tinere vor fi bine pregătite, se vor simți apreciate și vor construi în România, iar seniorii se vor bucura de securitate socială.” Răspunsurile din cadrul interviului pot fi citite integral aici.

François Bloch, CEO, BRD Groupe Société Générale: ”România s-a schimbat mult în ultimii ani și s-a schimbat în bine. S-a maturizat pentru că a știut să învețe din experiențele care au marcat-o negativ și a reușit să obțină, în cele din urmă, un nivel de reziliență care îi permite să navigheze în relativă siguranță în lumea contemporană. Companiile din România știu deja ce înseamnă succesiunile de cicluri economice, formate din creșteri, încetiniri și chiar crize de proporții regionale, continentale, mondiale, și sunt pregătite să le abordeze. Apoi, România este o țară care se dezvoltă, membră a comunității euro-atlantice, o destinație sigură pentru investiții. ” Răspunsurile din cadrul interviului pot fi citite integral aici.

Călin Costinaș, Deputy CEO Profi Rom Food: „Suntem și vom fi mai focusați pe aprovizionările de la producătorii români, lucrul acesta având două beneficii sprijinirea mediului economic local și reducerea riscului de disfuncționalități în lanțul de aprovizionare, precum și un impact pozitiv în mediu. Ne motivează faptul că suntem o organizație agilă, ușor adaptabilă, iar parteneriatele cu producătorii locali ne confirmă că aceasta este o forma sănătoasă de a dezvolta un business sustenabil și pe termen lung.”

PwC CEO Survey explorează, de peste un deceniu, percepțiile directorilor generali din România privind evoluția economiei, perspectivele, provocările și oportunitățile de dezvoltare ale organizațiilor pe care le conduc. Sinteza opiniilor respondenților din acest an se va regăsi în raportul PwC România CEO Survey, care va fi lansat public în cadrul unei conferințe pe 29 martie.

