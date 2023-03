Articol susținut de PwC România Joi, 30 Martie 2023, 11:53

România este mai bine poziţionată în prezent în eventualitatea unei crize atât în comparație cu regiunea, cât și cu crizele anterioare. Principala criză prin care trece în prezent România este una demografică, de viziune și de execuție sunt de părere directorii generali prezenți la conferința de lansare a raportului PwC CEO Survey 2023. În acest context, companiile trebuie să se reinventeze și să-și dezvolte capacitatea de adaptare la schimbări.

Conferința PwC CEO Survey Foto: PwC România

A 12-a ediție a raportului CEO Survey 2023 România realizat de PwC a fost lansată pe 29 Martie în cadrul unui eveniment în care Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner PwC România, a discutat cu Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, Andreea Pipernea, CEO NN Pensii, și Cătălin Radu, General Manager Bristol Myers Squibb. Evenimentul poate fi urmărit aici.

Principalele declarații din conferință:

Dinu Bumbăcea, CMP PwC România

62% dintre directorii executivi din România se așteaptă la o încetinire a creșterii economiei în următorul an, inflația este principalul risc, urmat de conflictul geopolitic și volatilitatea macroeconomică.

Răspunsul din acest an reflectă cea mai pesimistă percepție de când realizăm raportul și reprezintă o inversare dramatică față de perspectiva extrem de optimistă din ultimii doi ani. Nu cred că poate fi cineva surprins de deteriorarea percepției, având în vedere convulsiile prin care a trecut economia globală în ultimul an.

Trăim într-o lume traversată de crize multiple - cuvântul policriză și-a câștigat deja o reputație în ultimele luni - dar și de transformări uimitoare. Cine nu se adaptează nu va supraviețui.

Deși constatările raportului sunt destul de pesimiste pentru prezent și pe termen scurt, la o doua privire descoperim că există premise bune pentru adaptare și, mai mult, pentru transformare. Cred că după doi ani de pandemie în care au arătat rezistență și au acționat matur, liderii de companii din România sunt pregătiți pentru nivelul următor. Ar trebui să reținem că liderii de companii își păstrează optimismul moderat în privința performanței companiilor lor, sunt pregătiți să facă schimbării și investiții în acest scop și sunt conștienți de nevoia stringentă de a avea o forță de muncă capabilă să adopte aceste transformări pentru viitor.

Andreea Pipernea, CEO NN Pensii

Dacă ne luăm după cifre, evoluție GDP, a cursului valutar, a șomajului, sunt încă multe care arată bine în momentul de faţă. Eu cred că noi nu suntem izolaţi în niciun fel, deci orice val este în regiune se reflectă şi asupra noastră, dar eu cred că, în termeni relativi, eu văd România poziţionată bine, atât în comparație cu regiunea, cât și cu crizele anterioare: cea financiară, cea sanitară. În momentul de față criza care ne influențează este cea geopolitică. Aceste crize ne-au prins mai pregătiți.

Cu siguranţă deciziile au fost influenţate în primul rând de percepţie, de anticipaţii. Atât în cadrul companiilor, cât şi în cadrul pieţei sau clienţilor. Contează foarte mult ca cei care conduc companiile să cunoască foarte bine la cârma cărui business se găsesc.

În businessul nostru sunt câteva lucruri care ne protejează by default şi anume o anumită imunitate la ciclurile economice, pentru că atât investiţiile, cât şi retragerile de sume de bani, precum şi produsele din insurance sunt, în general, cu durată lungă, ceea ce oferă protecţie pe termen scurt la aceste volatilității.

Pe de altă parte, ce vulnerabilitate are acest business este faptul că economisirea, cumpărarea de produse financiare, nu este foarte sus în priorităţile bugetare ale consumatorului. Și atunci când percepţia este că este criză, că vine criză sau auzim știri despre Covid, război, inflație, atunci venitul disponibil care se duce în astfel de produse va fi mult diminuat. Și atunci, pe termen scurt, un business ca al nostru cu siguranță vede o scădere.

Omer Tetik, CEO Banca Transilvania

Cred că în România acum principala criză este o criză demografică şi criză de execuţie, pentru că și noi credem că sunt foarte multe oportunităţi și poți să generezi mult impact. La bancă, în businessul nostru de zi de zi, vedem o scădere destul de puternică a creditelor ipotecare – oamenii cumpără mai puţine case, dar fiind și un jucător semnificativ în piaţa de leasing, vedem că oamenii nu au renunţat să cumpere mașini şi nu s-au reprofilat la unele mai ieftine. A fost o încetinire a economisirii, dar s-a reluat, lumea a început să aibă grijă de bugetele personale. A fost și un șoc brusc de la ”helicopter money” când toate economiile, țările, guvernele au aruncat cu bani în piețe. Dintr-o dată s-a oprit, a venit și inflația și ne-a blocat pe toți.

Noi lucrăm cu banii altora şi atunci provocările noastre sunt un cumul al provocărilor altora, ce provocări au clienții, ce probleme sunt în diverse sectoare. Dacă vorbim individual, situaţia este exact ca poza din analiză CEO Survey: toată lumea vorbeşte despre criză, despre provocări, dar dacă vorbim individual, de fapt există optimism: credem că o să avem oportunităţi noi, investim mai departe. Şi noi am luat măsuri de încetinire pentru o parte din investiţii, dar nu foarte abrupt. Continuăm creditarea și avem bugete de creştere destul de ambiţioase, așa că după o perioadă lungă de optimism excesiv și acest ”helicopter money”, acum ne-am trezit la realitate un pic mai dură. doctrina economică o să fie rescrisă probabil în următoarea perioadă pentru că este inflație, dar consumul nu a dispărut. Inflaţia nu este o noutate, România a crescut la începutul anilor 2.000 cu inflaţie de două cifre, a avut creștere economică, investiții. Importantă este adaptarea și avem această calitate de a ne adapta destul de repede.

Cătălin Radu, CEO Bristol Myers Squibb România

În Europa prin anii 2008-2009, toată lumea era ”brace, brace” (se pregătea de criză), dar la noi economia în România „duduia”. A venit apoi valul şi ne-a terfelit şi pe noi și cel mai probabil aşa o să se întâmple. Eu, însă, cu sănătatea, rămân pe optimism.

Orice criză pentru sectorul healthcare a fost o oportunitate, pentru că s-a văzut cât de vulnerabili suntem, cât de slab pregătit sistemul, cât de jos este nivelul de investiții și asta a dat un elan către inovație în sănătate.

Cheltuim circa 1.300 de dolari pe cap de locuitor cu sănătatea, faţă de 3.500, cât este media europeană. Este greu să ocupi alt loc decât penultimul. Poţi să-l ocupi pe ultimul, dar nu cred că acolo ne îndreptăm, ci în cealaltă parte. S-au făcut progrese foarte mari. Suntem încă departe, dar se văd schimbări.

Adevărata criză pe care o văd eu pentru România este de de viziune, de lipsă de viziune. Am ratat infrastructura de peste 30 de ani, a început războiul şi orice astfel criză aduce oportunităţi. Abia ne punem în mişcare pe parte de infrastructură, ca să facilităm tranzit. Se vorbeşte de ani şi ani de criza medicilor, probabil că mai severă este criza de personal mediu calificat. A forma un medic îţi ia măcar 10 ani. Deci ce am face noi acum, ar avea efect undeva peste 10 ani. Ne pleacă 75% din absolvenţii de rezidenţiat la medicină. Acest sistem de sănătate are nevoie de o reformă radicală în ceea ce privește mentalitatea, încă este un sistem învechit. Salarizarea este decentă, dar dacă o compari cu vestul Europei în venituri absolute, câștigi mai mult în vest, apoi este partea de dotare, partea de șansa de a practica medicina așa cum își imaginează fiecare student care studiază medicina. Sunt milioane de constrângeri.

Rezultatele PwC CEO Survey 2023 România

Jumătate (52%) dintre directorii generali din România se declară încrezătoriîn perspectivele de creștere a veniturilor companiilor pe care le conduc în următorul an, potrivit raportului PwC CEO Survey 2023. În același timp, un sfert dintre respondenți (27%) cred că organizațiile lor nu vor supraviețui peste un deceniu dacă își continuă cursul actual și nu iau decizii de transformare a companiilor.

Cel mai important factor care le va afecta rentabilitatea pe termen lung este deficitul de angajați și competențe, arată 70% dintre respondenți, alte amenințări fiind: schimbarea preferințelor consumatorilor, noutățile în reglementare, apariția unor noi tehnologii, tranziția la noi surse de energie și distorsiunile lanțului de aprovizionare.

Pe termen scurt, circa trei sferturi dintre respondenți (73%) plănuiesc să investească în automatizarea proceselor, tehnologii noi și dezvoltarea angajaților.

Top trei preocupări: inflația, volatilitatea macroeconomică și conflictele geopolitice

Directorii din România percep inflația ca fiind principalul risc pentru dezvoltarea afacerilor în următorul an (48%), urmat de conflictul geopolitic (42%) și volatilitatea macroeconomică (38%).

Imaginea se modifică ușor atunci când orizontul de timp se lărgește – volatilitatea macroeconomică devenind cea mai importantă îngrijorare în următorii cinci ani, secondată de inflație și conflictul geopolitic. Peste o treime dintre directorii generali din România resimt o expunere mare sau foarte mare la fiecare dintre cei trei factori de risc.

Reduc costurile, dar evită concedierile sau scăderea investițiilor

Ca răspuns la provocările economice pe termen scurt, executivii spun că iau măsuri pentru a stimula creșterea veniturilor și a reduce costurile. Astfel, 92% declară că deja reduc costurile de operare sau intenționează să facă acest lucru în următoarele 12 luni. Însă, circa două treimi dintre directorii generali din România declară că nu au în vedere concedierile, în timp ce cealaltă treime a celor intervievați recunosc că au demarat un program de disponibilizări sau urmează să o facă (procentul la nivel global este chiar mai mare, 39%). Într-o măsură apropiată, aproximativ trei din cinci directori executivi afirmă că nu au în vedere înghețarea angajărilor.

În ceea ce privește o posibilă amânare a investițiilor, ponderea directorilor generali din România care afirmă că păstrează ritmul investițional (52%) este mai mare decât a celor care declară că au inițiat demersul de diminuare a investițiilor sau au în plan o astfel de inițiativă (44%).

Pentru a avea o înțelegere mai aprofundată a viziunii liderilor de companii despre economie și afaceri, am realizat în cadrul raportului o serie de interviuri pentru rubrica ”Inside the mind of the CEO” cu: Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, Andreea Pipernea, CEO NN Pensii, Cătălin Radu, General Manager Bristol Myers Squibb, Mihaela Bîtu, CEO ING Bank, Julien Munch, CEO Carrefour, Raffel Volker, CEO E.ON România, Sergiu Manea, CEO BCR, Francois Bloch, CEO BRD Groupe Société Générale și Călin Costinaș, Deputy CEO Profi Rom Food. Interviurile integrale sunt publicate în raportul CEO Survey

aici și pe blogul PwC România aici.

