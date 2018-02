Wall Street, in scadere semnificativa: Dow Jones inchide cu o pierdere de 4,61%, dupa ce inregistrase o scadere de 1.500 puncte in timpul zilei

Indicele amiral al bursei din New York, Dow Jones, a recuperat usor din pierderi pe finalul sesiunii de luni si a inchis in scadere cu 4,61% , dupa ce, cu doar o ora inainte de inchidere, inregistra o scadere de 3% (700 de puncte), iar in timpul zilei scazuze chiar cu 1500 de puncte., potrivit AFP.Si indicele Nasdaq, bazat pe actiunile pe tehnologie, a pierdut 3,78%, iar S & P 500, care reprezinta cele mai mari 500 de companii listate in Statele Unite, a scazut cu 4,11%.Investitoprii au reactionat negativ intr-o piata febrila in fata majorarilor de dobanzi si afectata de sectoarele energiei si finantelor.Aceasta scadere semnificativa a principalilor indici bursieri vine in ziua sosirii in fruntea bancii centrale americane a lui Jerome Powell, care o inlocuieste Janet Yellen, singura femeie care a condus vreodata aceasta institutie.In ianuarie, S & P 500 a inregistrat cel mai bun inceput din 1997. Donald Trump s-a laudat adesea pe twetter sau in interventiile publice cu cresterea Wall Street de la inceputul mandatului sau si a constituit chiar unul dintre argumentele principale pentru a atrage comunitatea de afaceri la ultimul forum economic din Davos.Luni, Casa Alba a afirmat, intr-o declaratie pentru CNBC, ca este "mereu ingrijorata atunci cand piata scade", dar da asigurari ca este vorba doar despre "fluctuatii ale pietei", iar economia Statelor Unite a ramas "foarte solida" si "merge in directia cea buna".