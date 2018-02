LIVE TEXT Agitatia de pe bursele lumii continua si marti / Actiunile europene au inceput cu cele mai mari scaderi de dupa votul pentru Brexit, dar recupereaza din pierderi / Bursa americana s-ar putea intoarce marti "pe verde"

Actiunile de pe bursele lumii au pierdut 4.000 de miliarde de dolari din valoare fata de maximele record atinse in urma cu doar opt zile (Reuters)Sectorul materiilor prime pare sa fi scapat de corectiile consistente de pe bursele de actiuni. Bloomberg Commodity Index este la doar minus 0,2%, in crestere dupa ce a fost si la minus 0,4%.Toti indicii bursei de la Bucuresti sunt pe minus cu circa 2,5 procenteActiunile de pe pietele emergente au cazut cu 3 procente marti, pana la minimele ultimei luni, fiind pe cale sa consemneze cea mai mare corectie zilnica de dupa noiembrie 2016.Bursele europene au mai recuperat din pierderile cu care au inceput ziua, scaderea STOXX 600 fiind acum de doar 1,6 procente, mai putin de jumatate din declinul de luni de pe Wall StreetStrategii Natixis sunt calmi si isi mentin perspectiva pozitiva fata de actiunile europene, spunand ca actuala corectie creeaza oportunitati de cumparare. (Reuters)Cotatiile futures pentru S&P 500 au iesit din teritoriul negativ si sunt la plus 0,8%. Trendul s-a inversat si la cotatiile futures pentru Dow Jones, asa ca ambii indici majori din SUA sunt in “zona verde” pe futures.Bloomberg:-Actiunile europene au intrat pe scadere in ciuda datelor economice bune-Indicele german DAX a scazut cu 3,6%, cea mai mare corectie de dupa iunie 2016-Toti indicii europeni majori sunt in zona rosie, evoluand la fel ca pietele din Australia, Asia si Orientul Mijlociu-Hang Seng-ul din Hong Kong a scazut cu 5,12%, cel mai mult din august 2015 si pana acumIndicele european Stoxx 600 este lovit de cea mai mare corectie de dupa votul pentru Brexit din iunie 2016. Doar patru actiuni din componenta indicelui sunt “pe plus”.Pe piata romaneasca, BET este la aceasta ora la -2,83%, iar BET-FI la -3,21.MSCI, indicele bursier pentru actiunile din zona Asia-Pacific (cu exceptia Japoniei) a pierdut 4,3 procente, cea mai mare corectie de dupa august 2015, cand a avut loc socul devalorizarii yuanului. MSCI a intrat in zona rosie pentru prima oara in acest an.Nikkeiul japonez a cazut cu 6,8%, pana aproape de minimele ultimeloor patru luni. Indicele amiral al bursei din New York, Dow Jones, a recuperat usor din pierderi pe finalul sesiunii de luni si a inchis in scadere cu 4,61%, dupa ce, cu doar o ora inainte de inchidere, inregistra o scadere de 3% (700 de puncte), iar in timpul zilei scazuze chiar cu 1500 de puncte, potrivit AFP.