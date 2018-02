Bursele europene inchid in scadere puternica / Expertii vorbesc despre o corectie sanatoasa

Scaderea era usor atenuata in raport cu inchiderea, dar s-a inregistrat totusi un recul important.Astfel, Bursa din Paris a pierdut 2,35%, cea din Londra 2,64% iar cea din Frankfurt 2,32%. Amsterdam a inchis in scadere cu 3,04%."Miscarea este brutala. Investitorii nu au mai cunoscut astfel de scaderi de ani", arata Jean-Louis Mourier, economist la Aurel BGC.Chestiunea care preocupa toata lumea era daca acest recul este trecator sau nu reprezinta decat un inceput.Pentru majoritatea expertilor, agitatia ar putea sa mai dureze cateva zile, dar starea buna a economiei actuale si rezultatele bune ale companiilor, in special cele americane, nu justifica o evolutie indelungata pe rosu."Obiectiv, conditiile nu sunt reunite pentru a avea un adevarat crah", crede Vincent Juvyns, strateg la JPMorgan AM.Wall Street, de unde a plecat miscarea de scadre, a deschis pe rosu, inainte de oscila intre cresteri si scaderi.Anul 2018 a inceput bine, indicii bursieri doborand record dupa record la New York.Dar, vineri, publicarea unui raport lunar privind piata muncii a schimbat subit datele. Vestea buna pentru economia americana privind cresterea semnificativa a salariilor in ianuarie a avut un efect devastator pe piete, reaprinzand temerile legate de inflatie si, deci, de inasprirea politicii monetare americane intr-un ritm mai rapid decat se astepta.Luni, indicele vedeta Dow Jones a cazut cu aproape 1.600 de puncte, inchizand in scadere cu 4,60%.Analistii raman insa calmi."E o corectie puternica care poate nu s-a terminat, dar nu e vorba de o inversare de tendinta in Europa", spune Alexandre Baradez, analist la IG France.In total, violenta corectiei este proportionala cu cresterea inregistrata in ianuarie de indicii americani."Nasdaq a castigat aproape 10% intr-o singura luna. Aceasta crestere a fost spectaculoasa, dupa un an 2017 deja spectaculos", explica Baradez.In opinia sa si a altor experti, aceasta miscare de corectie, desi brusca, este sanatoasa: "Acest lucru permite evitarea riscului potential de a avea formarea unei bule".