Fondul Proprietatea a rascumparat 1,2 miliarde actiuni la 0,935 lei per titlu

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, sucursala Bucuresti, administrator de investitii al Fondului Proprietatea, a anuntat ca a incheiat oferta publica de rascumparare, in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare, si a achizitionat 1,2 miliarde actiuni la un pret de 0,9350 lei/titlu, informeaza news.ro.





Oferta face parte din cel de-al noualea program de rascumparare aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 5/26 octombrie 2017.





"Numarul de actiuni rascumparate: 1.200.000.000 actiuni (652.821.500 sub forma de actiuni si 547.178.500 actiuni sub forma de GDR-uri, respectiv 10.943.570 GDR-uri)", se arata intr-un anunt transmis de FP Bursei de Valori Bucuresti (BVB).





Pretul de cumparare este de 0,9350 lei per actiune, respectiv valoarea in dolari echivalenta cu 46,75 lei per GDR. Fondul va reveni pe 26 februarie cu un anunt referitor la cursul de schimb valutar aplicabil GDR-urilor;





Tranzactia se va efectua pe 26 februarie.