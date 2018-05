Wall Street inchide in echilibru in ciuda anunțului privind Iranul

Bursa din New York a încheiat sesiunea de marți fară mari schimbări după anunțul lui Donald Trump că Statele Unite s-au retras din acordul multilateral privind programul nuclear al Iranului și au reintrodus sancțiunile împotriva acestei țări. Această decizie a președintelui american a fost în mare măsură așteptată, ceea ce explică reacția limitată a investitorilor.Cu toate acestea, Casa Alba le-a transmis să fie precauți din cauza riscurilor de noi tensiuni în Orientul Mijlociu și de perturbări ale pieței petrolului.Cei trei mari indicatori de pe Wall Street au arătat doar variații marginale la sfârșitul sesiunii. Indicele Dow Jones a câștigat 2.89 puncte (0.01%) până la 24.360,21.Standard & Poor's 500, cel mai important indicator de referință pentru investitori, a scăzut cu 0,71 puncte procentuale, sau 0,03%, la 2.671,92.Nasdaq, axat pe acțiunile tehnologice, a terminat cu un câștig de 1.689 de puncte, sau 0.02%, incheind la 7.266,902 puncte.Administraţia Trump a anunţat marţi că va reimpune ”imediat” Iranului sancţiunile ridicate în dosarul nuclear, dar că le va permite companiilor să-şi reducă treptat activităţile, pentru ca acestea să nu încalce sancţiunile, relatează The Associated Press.Administraţia a făcut acest anunţ după ce preşedintele Donald Trump a anunţat că retrage Statele Unite din acordul în dosarul nuclear iranian încheiat în 2015 la Viena.Departamentul american al Trezoreriei a anunţat că vor exista ”cu siguranţă perioade de lichidare de 90 şi de 180 de zile”, însă fără să precizeze ce anume sancţiuni sunt vizate la ce termene anume.La sfârşitul acestei perioade, sancţiunile vor avea un ”efect deplin”, a subliniat Trezoreria.Este vorba inclusiv despre sancţiunile ”secundare”, cele care vizează ne-americani în cazul în care fac afaceri cu Iranul, a precizat Trezoreria.Consilierul pe probleme de securitate naţională John Bolton a îndemnat ca ”din acest moment” nimeni nu ar mai trebui să încheie contracte noi cu Iranul.