Elon Musk anunță că dorește retragerea Tesla de pe bursă / Dacă acest lucru se întâmplă, ar fi cea mai mare operațiune de acest gen din lume

În câteva tweet-uri scrise începând cu ora 16,48 GMT, Elon Musk a afirmat că are intenția să retragă Tesla de pe bursă și că va rămâne PDG. Acesta a asigurat că are finanțarea necesară pentru operațiune.Informația a provocat suspendarea tranzacționării acțiunilor pe Wall Street, în condițiile în care acestea se apreciau cu peste 7%. Tranzacționarea s-a reluat cu un sfert de oră înainte de închidere, acțiunea terminând ședința cu un avans de aproape 11%.Cu puțin înainte de închiderea bursei, Tesla a confirmat că Elon Musk are într-adevăr intenția să retragă compania de pe bursă dar a precizat că decizia finală va fi luată în urma unui vot al acționarilor.Acest anunț intervine în momentul în care se multiplică atacurile speculatorilor, care pariază pe prăbușirea Tesla, o strategie financiară denumită "short selling". Aceștia nu cred că Tesla va reuși să respecte calendarul de producție al Model 3, vehicul care ar urma să transforme compania în constructor de masă."Vizez retragerea Tesla de pe bursă la 420 de dolari (pe acțiune). Finanțare asigurată", a scris Musk, pe Twitter, la jumătatea ședinței de tranzacționare pe Wall Street.La acest preț, Tesla ar valora peste 71 de miliarde de dolari și ar fi cu aproape 20 de miliarde mai scumpă decât General Motors, cel mai mare constructor auto american. Ar fi cea mai mare operațiune de retragere de pe bursă, ceea ce ridică chestiunea finanțării.De unde va face rost Elon Musk de acești bani? Va folosi LBO (leverage buy out), o operațiune care permite unui holding creat special în acest scop să răscumpere Tesla împrumutând masiv bani?Recordul este deținut până în prezent de grupul energetic american TXU Corp care a fost cumpărat de fondurile KKR, TPG și Goldman Sachs în 2007 pentru 44 de miliarde de dolari.Tesla are o legiune de fani, de la actorul Leonardo DiCaprio până la rapperul Kanye West.Spre deosebire de o companie cotată la bursă, o societate care nu este cotată nu este supusă obligațiilor legale în materie de transparență precum publicarea rezultatelor trimestriale sau salariile și bonusurile acordate conducerii.