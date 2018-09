Amazon depășește, după Apple, pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari pe Wall Street

Grupul fondat de Jeff Bezos, omul cel mai bogat din lume, a depășit acest prag în jurul orei 15,40 GMT, când prețul acțiunii a atins 2.050,27 dolari pe Wall Street.Compania publică PetroChina a depășit pentru scurt timp pragul de 1.000 de miliarde de dolari în 2007, la listarea pe bursă, dar a coborât rapid sub acest prag.Creat în 1994, Amazon a vândut prima sa carte pe internet în 1995. De atunci, nu a încetat să se extindă și domină în prezent comerțul electronic, industria "cloud" sau asistenții vocali inteligenți, cu Alexa.Grupul are în prezent circa 575.000 de angajați în întreaga lume.Amazon a pierdut mult timp bani, Jeff Bezos preferând să investească în noi produse sau servicii. Dar pariul său a dat roade: Amazon a obținut doar în trimestrul doi un profit net de 2,5 miliarde de dolari.Performanțele companiei, cotată pe bursă în 1997, seduce investitorii, cotația unei acțiuni Amazon dublându-se într-un an.