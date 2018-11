PwC: Indicele principal al pieței de capital românești, locul al doilea în UE, pe primele nouă luni

În trimestrul trei din 2018 IPO-urile lansate în Europa au valorat 3,9 miliarde de euro, mai puțin cu 53% față de aceeași perioadă a lui 2017 când valoarea listărilor a fost de 8,3 miliarde de euro, conform celui mai recent raport IPO Watch Europe publicat de PwC.“Lipsa mega-IPO-urilor a contribuit la valoarea destul de scazută a listărilor din al treilea trimestru, perioadă în care doar SIG Combibloc Group, listat pe bursa SIX din Elveția, la o valoare de aproximativ 1,7 miliarde de euro, a fost singura ofertă publică inițială cu o valoare mai mare de 1 miliard de euro. Aceasta a fost a doua cea mai mare valoare a unei listări din acest an, primul loc fiind ocupat de Siemens Healthineers AG care s-a listat în primul trimestru din 2018 și a valorat 3,7 miliarde de euro”, se arată în document.Conform celor mai recente rapoarte realizate de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), primele nouă luni ale acestui an au adus un avans de 17,5% pentru indicele BET-TR.“Acesta a înregistrat valori record în luna august și a ajuns la cel mai mare nivel de când a fost lansat, în 2014. La nivel european, principalul indice al Bursei de la București, BET, se afla pe locul al doilea (8,5%) pe primele nouă luni ale anului în topul creșterilor indicilor principali ale burselor din Uniunea Europeană. Topul este condus de indicele CYMAIN al pieței bursiere din Cipru care conduce top cu 10,1%. Dacă ne uitam la cifre, piața de capital locală arată bine, dar are în continuare o lichiditate redusă și are nevoie ca un număr constant de IPO-uri să fie anunțate”, spune Ileana Gutu, senior manager, Servicii de evaluare și analiză economică, PwC România.Acest lucru, spune ea, ar întări poziția pieței locale și ar demonstra investitorilor și antreprenorilor că bursa reprezintă o alternativă viabilă pentru dezvoltarea afacerilor.